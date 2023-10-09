Что известно о ХАМАСе и Хезболле: почему они воюют против Израиля

ХАМАС и Хезболла не признают государство Израиль и преследуют цель его уничтожения.

Палестинское движение ХАМАС напало на Израиль 7 октября, уже в течение многих лет не признавая право этого государства на существование и с целью его уничтожения. В настоящее время существует угроза открытия в Израиле и северного фронта: с территории Ливана может напасть шиитская парамилитарная организация Хезболла.

Что известно о движениях ХАМАС и Хезболла – читайте на ТСН.ua.

Кто такие ХАМАС

ХАМАС – аббревиатура названия на арабском языке "Харакат аль-мукавама аль-исламия", что в переводе означает "Исламское движение сопротивления". Это одновременно и палестинское исламистское движение, и политическая партия, и террористическая организация. Они образовались вскоре после первого восстания палестинских арабов 1987-1991 годов против израильской оккупации территорий, взятых под контроль по итогам "Шестидневной войны" 1967 года.

Также читайте Зачем России нужен ХАМАС: ответ эксперта

Основателями движения ХАМАС стали радикально настроенные представители ветви "Братьев-мусульман" – одной из крупнейших исламских организаций, базировавшейся в Египте.

Почему ХАМАС воюет против Израиля

После победы на выборах 2006 года, движение ХАМАС удерживает власть в полосе Газы. Движение не признает право Израиля на существование и цель ХАМАС – уничтожение этого государства. Еще одна цель – создание собственного исламского государства на территории бывшей подмандатной Палестины до образования Израиля в 1948 году.

"Любаго еврея можно считать военным поселенцем, и наша обязанность – убить его. Освобождение всей Палестины от моря до Иордана – наша стратегическая цель, и нет цели святее и важнее", – заявил в 1987 году основатель ХАМАСа шейх Ахмед Ясин.

Палестинские боевики ХАМАС / Фото: Getty Images

За пределами Палестины ХАМАС известен прежде всего из-за деятельности своего боевого крыла. В течение своего существования движение устроило сотни терактов в Израиле – в большинстве своем подрывов террористов-смертников – в людных местах, а также ракетных и минометных обстрелов.

ХАМАС признан террористической организацией в Израиле, Канаде, США, Великобритании, странах Евросоюза и в Японии. Это движение также запрещено в Иордании и Египте. Австралия террористическим признает только военное крыло ХАМАСа.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Причастность Ирана к операции ХАМАС теперь очевидна!

Израиль считает ХАМАС прокси-армией Ирана. Эта страна, а также Россия и Сирия поддерживают членов ХАМАС, в частности, передавая им вооружение и обучая их военному ремеслу.

Также читайте ЦАХАЛ объявил о смерти лидера ХАМАСа

Отметим, что Израиль в 2005 году вывел свои силы из Сектора Газа, чтобы дать возможность палестинцам сформировать собственное дееспособное правительство. В феврале 2006 года на палестинских территориях прошли выборы, на которых победило политическое крыло ХАМАСа. Однако партия не смогла прийти к согласию с менее радикальным палестинским движением ФАТХ, и в результате короткой гражданской войны в Палестине ХАМАС потерял все свои позиции на Западном берегу Иордана. Соответственно, власть там перебрал на себя ФАТХ.

Тогда ХАМАС силой захватил власть в Секторе Газа с целью создать там исламское государство. Таким образом Палестина раскололась на две враждующие между собой части.

Что известно о Хезболле

Хезболла (в переводе с арабского – партия Бога или партия Аллаха) – это ливанская шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия одновременно. После выборов 2005 года 14 представителей партии вошли в парламент Ливана. Также Хезболла почти полностью контролирует южную часть территории Ливана.

Хезболла сформировалась в 1982 году с главными целями – экспорт Исламской революции в Иране и борьба с израильскими силами, вторгшимися в Ливан во время гражданской войны там 1975-1990 годов.

Хезболла / Фото: Getty Images

Почему Хезболла выступает против Израиля

Сейчас Хезболла имеет целью установить тотальную власть в Ливане и противодействовать Израилю. Политическое крыло Хезболлы, как и ХАМАС, призывает к уничтожению Израиля и считает Палестину оккупированной мусульманской территорией. Представители Хезболлы открыто утверждают, что Израиль не имеет права на существование.

Хезболла периодически устраивает атаки на израильские приграничные территории с ливанских территорий. Она накопила огромный арсенал ракет, снарядов и другого оружия. В этом помогли Иран и Сирия.

Отметим, что после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября Хезболла устроила по этой стране минометный и ракетный обстрел с территории Ливана. Израильское Минобороны стало готовить эвакуацию жителей населенных пунктов вблизи границы с Ливаном.

Ракетный обстрел Израиля с территории Газы / Фото: Getty Images

Хезболла признана террористической организацией в Израиле, США, Канаде и Бахрейне. В то же время, ЕС, Великобритания, Австралия и Нидерланды признают террористической Внешнюю организацию безопасности Хезболлы. Лига арабских государств в 2016 году тоже признала Хезболлу террористической организацией.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: За атаками ХАМАС стоит Россия! Москва годами "подкармливала" боевиков!

Читайте также: