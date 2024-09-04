Шаги в Украине: что известно о новых монетах, сколько будет стоить их чеканка и что будет с копейкой

В Нацбанке планируется провести монетную реформу. И переименовать мелкие разменные деньги – на шаги. Таким образом, планируют сделать еще один шаг к тотальному уходу от России. Мол, "копейка" — слово имперское и является символом московской оккупации.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Лоскун.

В Украине в 1991 году хотели ввести шаги

Копейка - это слово вскоре может навсегда исчезнуть из нашего лексикона. Зато появится другое - «шаг». Именно так должны называться разменные монеты - рассказывает ТСН глава Нацбанка Андрей Пышный. Потому что это - восстановление исторической справедливости.

Слово «шаг» - известно на территории Украины еще с 16 века. Оно есть в нашей классической литературе. В частности, в произведениях Тараса Шевченко и Леси Украинки. В обращении денежные знаки под таким названием были и во времена Украинской революции 1917-1921 годов. Их планировали выпускать также - уже после провозглашения Независимости в 91-м. Но, говорит Андрей Пышный - не сложилось.

"Была напечатана даже первая партия монет шагов. Она была напечатана на луганском станкостроительном заводе, но тогда коммунистическое лобби победило. И россияне оставили часть своего присутствия в нашем монитарном суверенитете. Эту щепотку мусора", - говорит глава НБУ Андрей Пышный.

Андрей Пышный

Историк и боец ВСУ объяснил, что у "копейки" чисто российское происхождение

С необходимостью переименования разменных монет соглашаются и специалисты. Боец ВСУ и кандитат исторических наук Александр Алферов записал образовательное видео, где подробно объяснил: почему «копейка» - это российское наследие, от которого нужно избавляться изо всех сил.

"Что такое копейка? Копейка это часть рубля. И обозначает рублевое пространство. И там где ходят российские деньги - РФ, Приднестровье, Беларусь. То есть это не то, чтобы наше исконное название - это враждебное название. Слово копейка происходит от происхождения на русской серебряной монете есть царь с копейкой. От этого самого копейка. Это не от накапливать, а от названия московской монеты", - говорит Александр Алферов.

Шаги

На чеканку шахмат из госбюджета дополнительных денег не нужно

Представители Нацбанка уже обсудили возможные новшества с парламентариями и чиновниками. Если Верховная Рада предложения поддержит – новые украинские деньги начнут чеканить со следующего года. Таким образом – 50 шагов появятся вместо 50 копеек. И для этого дополнительных расходов из государственного бюджета не требуется. А монеты номиналом 10 копеек или шагов — выпускать не будут вообще.

НБУ

"В 2025 году должно быть отчеканено 20 миллионов монет. И мы рассчитываем, что эти 20 миллионов монет будут отчеканены уже как 50 шагов. Если же это решение не будет принято — то мы должны будем отчеканивать их как 50 копеек", — говорит Андрей Пышный. .

По копейкам – опрошенные нами киевляне и гости города обещают не унывать. Мол, украинскими шагами – им пользоваться будет приятнее.

Откуда пошли шаги и каким будет их дизайн

Что касается того, откуда происходит название шаг, то на самом деле — единой версии нет. Нумизматы и лингвисты — спорят до сих пор. Возможно, слово происходит от названия иранской монеты "шагин". Или же появилось от утраченного украинского существительного "достижение" — что означало меру длины. Но отнюдь не от русского "шаг" — то есть, "шаг". Неизвестно пока, и какими будут — уже новые украинские разменные монеты. Впрочем, дизайн должен подчеркивать нашу историческую уникальность.

"Дизайн монет должен учитывать в том числе и готовность принимать эту монету терминальными устройствами. Мы будем совещаться с банками, специалистами банкнотно-монетного двора", — говорит Андрей Пышный.

А еще в НБУ успокаивают: в любом случае, новые шаги будут в обращении одновременно со старыми копейками. Так что бежать в банки, чтобы специально их обменять, не придется.

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