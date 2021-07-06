Что известно о вакцине Pfizer: как действует, эффективность и побочные реакции

Что известно о вакцине Pfizer: как действует, эффективность и побочные реакции

Защитит ли Pfizer от нового штамма коронавируса "Дельта"? Как действует эта вакцина и какие побочные эффекты провоцирует этот препарат.

Уже в июле 2021 года года начнется пятый этап вакцинации от коронавируса в Украине. Одной из вакцин, которую применяют в нашей стране, является американо-немецкий препарат Pfizer/BioNTech. Летом препаратом Pfizer, вероятно, будут прививать и детей. Но это будет происходить только по назначению врача.

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Что известно о вакцине компании Pfizer/BioNTech, какая ее эффективность, принцип действия и возможные побочные реакции — собрал ТСН.ua.

Pfizer/BioNTech — самая популярная вакцина

Вакцина BNT162b2 разработана немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer, была первой зарегистрирована в ЕС. Она внесена в реестр средств ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.

Именно Pfizer сейчас самая популярная вакцина в мире, ее приняли в меньшей мере в 68 странах. Первой позволила применения Великобритания, дальше были Канада, США и страны Европы и Ближнего Востока. Pfizer имеет и одобрение Европейского регулятора. Издание Financial Times назвало эту вакцину "первым лучом надежды".

Состав вакцины Pfizer

Министерство здравоохранения Украины обнародовало состав вакцин Pfizer. Его необходимо знать, чтобы избежать возможной аллергической реакции после прививки.

"Если вы подозреваете, что у вас можете быть аллергическая реакция, обязательно обратитесь к семейному врачу или терапевту в ближайшую больницу", — пояснили в Министерстве.

Так, в состав вакцины Pfizer входят: мРНК, липидные частицы, фосфолипид, дигидрат фосфатов натрия и калия, хлориды натрия и калия, сахароза, вода для инъекций.

Министерство здравоохранения Украины

Как действует вакцина

Pfizer/BioNTech — это мРНК-вакцина (матричная рибонуклеиновая кислота) — в ней отсутствует вирус и главным компонентом является молекула матричной РНК, в которой записана информация о возбудителе COVID-19. Попадая в организм, фрагмент генетического кода коронавируса "встречается" с вирусом, после чего формируется иммунитет.

Сколько нужно прививок Pfizer

Прививки вакциной Pfizer/BioNTech нужно делать дважды с интервалом 21-28 дней. Но стоит отметить, что генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что людям "скорее всего" потребуется третья доза вакцины против коронавируса в течение 12 месяцев после полной вакцинации. Также он добавил, что, возможно, людям нужно будет ежегодно проходить вакцинацию от коронавируса.

К слову, ученые до сих пор точно не знают, как долго длится защита от вируса после полной вакцинации.

Эффективность препарата

Сейчас самые высокие показатели эффективности имеет Pfizer, препарат показал на финальной фазе клинических испытаний эффективность до 95%, говорят в Минздраве. Также эффективность любой вакцины зависит от соблюдения курса вакцинации и индивидуальных особенностей организма.

Pfizer нужно хранить при температуре до -80 градусов. Поэтому для транспортировки используются специальные термобоксы, которые обеспечивают холод в течение десяти дней. После размораживания препарат пригоден в течение всего пяти дней. Но появились новые данные. В ЕС и США разрешили определенное время хранить вакцину и при более высоких температурах — до -15 градусов, как в обычной морозильной камере, что существенно облегчает логистику.

Безопасна ли вакцина Pfizer?

Всемирная организация здравоохранения зявила, что, по оценкам международных экспертов, "вакцина соответствует критериям безопасности и эффективности, а преимущества ее использования для борьбы с болезнью сводят на нет потенциальные риски".

Pfizer в Украине

В Украине вакцину от Pfizer/BioNTech под названием Comirnatyэту зарегистрировали 22 февраля 2021 года.

16 апреля по Украине прибыла первая партия с 117 тыс. доз этого препарата. Прививки вакциной Comirnaty против COVID-19 началось в Украине 18 апреля с Киевской области.

Вакцинация детей и Pfizer

В ЕС в мае позволили прививать вакциной Pfizer детей 12-15 лет. Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что эта вакцина показала свою 100-процентную эффективность. Но одновременно наблюдаются и побочные реакции.

У детей наблюдали такие же побочные реакции, как и среди подростков от 16 лет. Среди них — боль в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах и суставах, озноб и жар. Эти реакции обычно были легкими или умеренными и исчезали в течение нескольких дней после вакцинации.

ЕС стал не первым, где позволили вакцинировать детей от 12 до 15 лет. В начале мая такое разрешение выдал регулятор Канады, а через несколько дней — США.

По меньшей мере 600 тысяч детей от 12 до 15 лет получили свою первую дозу вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech.

Сейчас разработчики испытывают свой препарат на детях от шести месяцев до 11 лет.

Эффективна ли вакцина Pfizer против штамма "Дельта"?

В компании Pfizer заявили , что анализ Министерства здравоохранения Англии, где штамм "Дельта" является самым распространенным, показал, что вакцина Pfizer/BioNTech эффективна против штамма "Дельта" на 90%.

Побочные эффекты Pfizer

Проявления побочных эфектов после вакцинации достаточно часто связаны именно с особенностями организма человека или заболеваниями, которые совпали во времени на период после вакцинации. По данным ВОЗ, после вакцинации препаратом BioNTech и Pfizer могут возникают такие побочные эффекты:

боль в суставах и мышцах;

боль, покраснение, зуд в месте инъекции;

головная боль;

усталость;

лихорадка;

тошнота.

Реже встречаются: бессонница, боль в конечностях, общее недомогание, увеличение лимфатических узлов. Побочные эффекты могут появиться вродовж одного-двух дней после прививки и должны исчезнуть через несколько дней.

Противопоказания

На сайте компании Pfizer в информационном бюллетене говорится, что не рекомендуется делать прививки, если есть нарушения свертываемости крови или человек принимает антикоагулянты (препараты, которые разжижают кровь).

Представители Pfizer рекомендуют сообщить медработнику перед процедурой, если:

когда была тяжелая аллергическая реакция или проблемы с дыханием после инъекции любой другой вакцины,

есть проблемы со свертываемостью крови,

когда теряли сознание после инъекции,

обо всех лекарствах, которые на момент прививки принимали, или недавно, или планируете принимать.

Смерть после прививки вакциной Pfizer

В Винницкой области через 4 часа после прививки вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech умер 47-летний мужчина. Трагедия произошла около шести часов вечера пятницы, 2 июля. Через несколько часов после укола мужчина пожаловался на слабость и тошноту, а позже потерял сознание. Врачи скорой, которые прибыли на вызов, спасти его не смогли.

В Департаменте здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА отметили, что в электронной амбулаторной карте умершего хронических заболеваний не зарегистрировано. По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы — причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаков анафилаксии, шока, тромбоза нет.

Сейчас продолжается расследование трагедии, эксперты ждут результатов морфо-гистологических исследований.

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В ОГА также отметили, что этот случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19.

В то же время в 5 других лиц, которые прививались из одного флакона с умершим — состояние удовлетворительное.

Точной причины смерти мужчины в Министерстве здравоохранения Украины пока не назвали.

В Национальной академии наук Украины прокомментировали смерть винниччанинина. Академик Сергей Комиссаренко говорит, что этот случай нужно детально проанализировать, и утверждать, что украинец умер после прививки вакциной Pfizer нельзя, ведь нужно провести тщательное расследование, поскольку мужчина мог умереть и без вакцинации.

Также компания Pfizer/BioNTech отреагировала на смерть 47-летнего жителя Винницкой области, которая случальсь после прививки их препаратом. В компании отметили, что связь между смертью и вакциной мужчины пока не доказана и расследование продолжается.

Смерть 13-летнего мальчика после вакцинации Pfizer

В американском штате Мичиган во сне умер 13-летний Джейкоб Клиник. За несколько дней до этого он получил вторую дозу вакцины Pfizer против COVID-19. После прививки у него появились общие поствакцинальные симптомы — усталость, жар и боль в животе. Вторая вакцина была введена 13 июня. Умер мальчик ночью 15 июня. Это дело также сейчас расследуется.

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