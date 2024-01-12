Что известно о визите Сунака в Киев: $3,2 млрд помощи и соглашение по безопасности до вступления в НАТО

В ОП объяснили, что в соответствии с подписанным соглашением по безопасности с Британией, Украина больше не должна просить о помощи и оружии, а будет получать их автоматически.

Премьер Великобритании Риши Сунак прибыл 12 января в Киев с военной помощью для Украины и подписал с главой государства Владимиром Зеленским двустороннее соглашение по безопасности.

Что известно о визите Риши Сунака в Украину 12 января – читайте на ТСН.ua.

Днем 12 января Сунак прибыл на поезде в Украину и выложил в Сеть свои фото с железнодорожного вокзала. Британский премьер также сообщил, что находится в Украине, "чтобы донести простое послание".

"Наша поддержка не может и не будет ослабевать. Всем украинцам: Британия с вами – столько, сколько потребуется", – заверил политик в своем сообщении в Сети.

Риши Сунак в Киеве / Фото: Associated Press

Военная помощь от Великобритании

Во время своего визита в Киев Сунак объявил о выделении 2,5 млрд фунтов стерлингов (около 3,2 млрд долл.) военной помощи Украине на 2024-2025 годы. Из этой суммы 200 млн фунтов (255 млн долл.) пойдут на закупку сотен тысяч дронов для ВСУ.

"Это самый большой пакет оборонной помощи с начала войны. В него войдут тысячи снарядов, ракеты, подготовка украинских военных. В частности, 200 миллионов фунтов выделят на сотни тысяч новых дронов", — объявил британский премьер-министр.

"Дроны, которые мы предоставляем, помогут поражать российские силы и помогут отбросить Россию из Украины, а также они снизят риски для украинского экспорта через Черное море. (В этот пакет дронов войдут — ред.) разведывательные дроны, атакующие дроны дальнего действия, а также FPV-дроны", – сообщил Сунак.

"Есть также другие вещи, которые мы предоставляем, но я не хочу раскрывать операционные детали", – добавил политик.

Он также уклонился от ответа на вопрос, позволяет ли Британия использовать предоставленное оружие, в частности дроны, для поражения военных целей на территории России.

Комментируя визит Сунака в Киев, Зеленский заявил, что "это сигнал миру: Украина не одна". Украинский президент также встретился с премьером Британии и написал в Сети: "Сегодня мы стоим бок о бок как друзья и союзники".

Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Британии Риши Сунаком в Киеве

Соглашение по безопасности между Украиной и Великобританией

После переговоров в Мариинском дворце в Киеве Сунак и Зеленский подписали двустороннее соглашение по безопасности с названием "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии".

Риши Сунак и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве / Фото: Getty Images

Как сообщил после подписания соглашения Зеленский, обязательства по безопасности Британии по этому документу будут действовать до вступления Украины в НАТО.

"Если бы такие гарантии были достигнуты в 1991 году, в частности с Британией, то война бы не началась", – убежден украинский президент.

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Этот договор стал первым в сфере соглашений по безопасности на выполнение договоренностей, согласованных во время Вильнюсского саммита НАТО между Украиной, членами G-7 и присоединившимися к ним государствами.

Как пояснил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, согласно подписанному соглашению, Украина больше не должна просить помощи и оружия, а будет получать его автоматически.

"Как в случае новой агрессии, так и в случае обострения текущей. Великобритания предоставит Украине необходимую помощь – оружие во всех измерениях: для усиления военных возможностей на суше, море и в воздухе", – написал Жовква в Сети.

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