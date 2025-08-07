ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
298
Время на прочтение
1 мин

Что категорически нельзя говорить освобожденным из российских застенков военным: бывший пленный рассказал

"Азовец" рассказал, что не стоит спрашивать у освобожденных из плена военных.

Авторы публикации
Наталия Нагорная Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Наталья Нагорная и Артем Виговский

Наталья Нагорная и Артем Виговский

Вернувшийся из плена военнослужащий 12-й бригады специального назначения «Азов» Артем Виговский рассказал, что на свободе больше всего его поразила информация о смерти отца.

Об этом он сказал в интервью военной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

Артем Виговский рассказал, что во время его пребывания в плену умер его отец. Его родные об этом рассказали ему об этом, когда он уже был в Украине.

Также он попросил родственников и знакомых военнопленных не расспрашивать у освобожденного с российских застенков о том, что он пережил.

«Когда они вернутся из плена, я бы попросил родных не расспрашивать ни о чем, пока он сам этого не захочет рассказать. Первое, человек изменился. Лучше не расспрашивать, что там и как. Со временем люди сами расскажут, что они пришли», — сказал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Шокирующая правда от азовца об Оленевке: как ФСБ делала списки смертников. Рассказ выжившего

Напомним, с начала полномасштабной войны в общей сложности вернули живыми из плена 5 тысяч 857 человек, вне обменов — еще 555 человек.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie