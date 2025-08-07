Что категорически нельзя говорить освобожденным из российских застенков военным: бывший пленный рассказал

Наталья Нагорная и Артем Виговский

Вернувшийся из плена военнослужащий 12-й бригады специального назначения «Азов» Артем Виговский рассказал, что на свободе больше всего его поразила информация о смерти отца.

Об этом он сказал в интервью военной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

Артем Виговский рассказал, что во время его пребывания в плену умер его отец. Его родные об этом рассказали ему об этом, когда он уже был в Украине.

Также он попросил родственников и знакомых военнопленных не расспрашивать у освобожденного с российских застенков о том, что он пережил.

«Когда они вернутся из плена, я бы попросил родных не расспрашивать ни о чем, пока он сам этого не захочет рассказать. Первое, человек изменился. Лучше не расспрашивать, что там и как. Со временем люди сами расскажут, что они пришли», — сказал он.

Напомним, с начала полномасштабной войны в общей сложности вернули живыми из плена 5 тысяч 857 человек, вне обменов — еще 555 человек.