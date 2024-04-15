Что может готовить путинская армия через 23 дня: эксперт назвал главные угрозы для Украины

После того, как президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на днях заявили о существенном обострении ситуации на фронте, военный эксперт, обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко оценил уровень этого ухудшения обстановки.

В комментарии для ТСН.ua Александр Коваленко назвал направление, где ситуация самая сложная, и оценил то, какой обстановка может быть до конца 2024 года.

"Это обострение связано с наступательными действиями российских оккупантов в районе Часов Яра Донецкой области. Это наиболее опасное направление. Россияне продолжают давить именно на этот район, потому что он является доминирующей высотой в регионе. Хотят его захватить, чтобы продолжать наступательные действия в район Славянско-Краматорской агломерации или Константиновки. В любом случае Часов Яр является их основной целью", — анализирует ситуацию эксперт.

И добавляет: "Россияне сконцентрировали там достаточно мощный потенциал для того, чтобы продолжать охватывать сам город с севера и юга, продолжая активные наступательные действия. Но пока такие села как Богдановка, Ивановское, Кривошеевка и Андреевка не будут захвачены российскими оккупантами, враг не сможет полноценно реализовать потенциал войск, сконцентрированных именно в той локации. Если не захватят, то полноценно эта наступательная операция не сможет реализоваться".

Могут готовить обстрелы через 23 дня

По словам Александра Коваленко, не исключено, что к 9 мая, до которого остается 23 дня, оккупанты еще более существенно обострят ситуацию в Украине. Ранее об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"У россиян есть их больной фетиш относительно тех или иных дат. И 9 мая для них очень такая знаковая дата. Они будут пытаться продемонстрировать что-то именно в этот период. И демонстрацию эту представляют как захват Часов Яра, но достаточного ресурса для этого у них нет. Но они могут его передислоцировать из других групп войск. Но вряд ли они смогут это сделать в короткие сроки. Они цепляются за околицы Часов Яра, но их оттуда выбивают", — говорит Коваленко.

К этому Коваленко добавляет относительно непосредственно 9 мая.

"В минувшие два года некоторые города на себе почувствовали российские обстрелы 1, 2 мая. В этом году мы не должны игнорировать угрозу от этих маньяков. Угрозы были и есть. Например, если вспомнить атаки перед Новым годом, то можно сказать, что у россиян есть эта привязка. 9 мая они могут попытаться наносить удары либо по приграничью, либо по тыловой Украине. В этот период они будут пытаться продемонстрировать свои возможности огневого воздействия по Украине. На параде 9 мая в России будет не такая большая компонента механизированной техники, как это было в прошлые годы. Чего-то современного там будет мало. Поэтому будет необходимо что-то демонстрировать в другом формате, как-то перекрывать этот позор", — говорит эксперт.

По его словам, на фронте есть другие опасные направления.

"Лимано-Купянская ось — там могут активизироваться во второй половине 2024 года. В это же время могут активизироваться на линии от Марьинки до Угледара, на Работинском выступе Запорожской области. До конца 2024 года будут пытаться выровнять линию боестолкновения, захватить Работино", — резюмирует эксперт.

Ранее сообщалось о "ловушке" Китая для Украины.

Читайте также: