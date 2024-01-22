Что может изменить ход войны России против Украины: ответ военного

Один штурм может изменить ход войны России против Украины, если завладеть стратегическими позициями противника.

Такое мнение высказал Герой Украины, сержант 110-й отдельной механизированной бригады Игорь Тимощук в интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

По его словам, каждый штурм планируется, однако, не всегда все можно предусмотреть на 100 процентов.

"Я всегда говорил, что первые первые пять минут любой операции идут по плану. Далее все полностью импровизация, но импровизация со стороны командира штурмовой группы или командира вообще группы. Это может быть дорога в один конец, и мы это понимаем", – говорит Игорь Тимощук.

Игорь Тимощук и Наталья Нагорная / Фото: ТСН.ua

Военный рассказывает, что каждый раз идет на штурм, как в последний раз. А по возвращении из него, какая бы усталость ни была, радость все равно преобладает.

По словам Игоря Тимощука, один штурм способен изменить всю войну.

“Мое мнение, что любая война заканчивается так же, как началась. Переговоры в любом случае будут. Но один штурм, масштабы его могут быть какие. Завладение критическими позициями врага, стратегическими могут многое изменить”, — рассказал военный.

Они не могут закончить войну, говорит Игорь Тимощук, но таким образом можно добиться успеха на определенных направлениях.

“Мы держим Авдеевское направление, и с разных сторон город душат сейчас. С 10 октября активно со всех сторон пытаются взять в кольцо, завладеть ею полностью. Им это не удается. И отражение на одном штурме даже одной-двух позиций может стратегически влиять”, – рассказал Игорь Тимощук.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео На его счету 16 штурмов – не так страшно, но может быть дорога в один конец! Правда об Авдеевке

Читайте также: