Что может изменить ситуацию на фронте в пользу Украины: американский офицер перечислил

Американский офицер и военный эксперт назвал ряд шагов, которые могут помочь ВСУ получить преимущество на поле боя.

Украина никогда не получит такую боевую силу, чтобы победить Россию на поле боя в Украине. Однако ряд шагов могут помочь ВСУ изменить ситуацию на фронте в свою пользу.

О чем идет речь, объяснил эксклюзивно для ТСН.ua доктор Лиам Коллинз – старший научный сотрудник New America, карьерный офицер спецназа, прослуживший в армии США 27 лет, в 2016-2018 годах работавший исполнительным офицером старшего советника по вопросам обороны США в Украине .

Что может изменить ситуацию в поле боя в пользу Украины

Продолжительная поддержка Запада оружием и боеприпасами.

Никаких ограничений использования этого оружия и боеприпасов.

"Никогда в истории войны я не помню войны, где бы мы сказали кому-то, что они могут использовать оружие только определенным образом или в определенных областях", – заметил американский офицер.

Украина введет "тактику штурмовых войск в 21 веке".

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Военный напомнил, что в годы Первой мировой войны понадобились годы, чтобы разработать тактику преодоления окопной войны.

"Это нужно делать украинцам с нынешней войной. Технология существует, вопрос ее применения. Им нужно выяснить, как эффективно использовать беспилотники и противостоять им, а также совмещать их с сухопутными операциями. Ни одна армия мира этого не поняла", – отметил Коллинз.

Продолжать атаковать территорию России. Это заставляет россиян использовать силы для защиты, а не для нападения, и изменяет соотношение украинских и российских сил по ключевым направлениям на поле боя в Украине.

"У Украины никогда не будет такой боевой силы, чтобы победить Россию на поле боя в Украине, поэтому я называю это войной на истощение", – считает Коллинз.

Ранее Лиам Коллинз рассказал, почему Запад боится давать разрешение Украине на удары в глубь территории РФ. Также он объяснил, как повлияют на фронт удары вглубь территории РФ.

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