Что может переломить ход войны в Украине: военный назвал условие

По словам военного, у россиян нужно воспитать страх к Украине на ментальном уровне.

Ход войны преломится тогда, когда мы внушим страх в души россиян. Когда они будут слышать об Украине и украинцах, они должны бояться.

Такое мнение в интервью TSN.UA высказал штурмовик спецподразделения Главного управления разведки Украины на позывной "Кавалер".

“У них это должно быть триггером каким-то. Они должны понимать, что приехать с оружием в Украину равно погибнуть. Причем погибнуть какой-то не очень приятной смертью. Они просто должны бояться нас, вот и все”, – рассказал Кавалер.

Алина Туришин и "Кавалер" / Фото: ТСН.ua

По словам военного, у россиян нужно воспитать страх к Украине на ментальном уровне.

"Вот тогда будет переломный момент, благодаря которому мы сможем влиять на какие-то процессы внутри Российской Федерации и возможно тогда мы добьемся своего — развалим всю дьявольскую империю", — рассказал "Кавалер".

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