Что может помешать большому контрнаступлению ВСУ: эксперт раскрыл подробности

Вооруженные силы Украины активно готовятся к контрнаступлению, но воспрепятствовать продвижению ВСУ могут нехватка техники и боеприпасов, а также недостаточная подготовленность личного состава.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Речь идет о количестве и темпах поставки вооружения и боевой техники для нужд Вооруженных сил Украины. Есть такой постулат наступательной операции, что на конец наступательной операции запасов материальных средств не может быть меньше 75% от того, с чем эта операция начиналась. Учитывая большой темп расхода всех боеприпасов, можно сказать, что объемы, которые будут сконцентрированы на начало наступательной операции, нужно умножить на три, чтобы гарантированно обеспечить стабильность проведения операции. Темпы обеспечения силами и средствами могут помешать нашему продвижению", — рассказал эксперт.

Также Грабский отметил необходимость хорошо готовить войска к проведению наступательной операции:

"У нас очень много говорят, что мы готовим новые подразделения, они проходят обучение, ребята готовятся. Но никакое обучение не заменяет реальных боевых действий. Надо быть очень осторожными и не переоценивать возможности задействованного человеческого потенциала. Надо обкатать бойцов, они должны пройти через ад войны, чтобы стать закаленными. Страшно находиться в зоне боевых действий, когда вокруг тебя что-то взрывается... Фактор готовности, стойкости и мотивированности личного состава играет выдающуюся роль".

Напомним, министр обороны Алексей Резников считает, что Украине удастся очень скоро освободить все свои территории и завершить войну до конца 2023 года. Резников также сообщил, что контрнаступление должно начаться в течение апреля-мая и планируется "по нескольким направлениям".

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов выразил мнение, что "решающая битва между Россией и Украиной будет этой весной и станет последней до завершения этой войны".

Военный эксперт Александр Мусиенко считает заявления руководства Украины о подготовке контрнаступления ВСУ частью информационной войны, чтобы деморализовать оккупантов.

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