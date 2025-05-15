Что может стать переломным моментом для Трампа по отношению к Путину и войне: эксперты ответили

Что Трамп будет делать с Путиным / © ТСН.ua

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Российский диктатор Путин фактически проигнорировал требование Запада о перемирии на фронте и немедленных переговорах. Но США, похоже, не спешат с резкими действиями против Кремля.

Что может стать переломным моментом для Трампа по отношению к Путину, рассказали эксклюзивно в эфире ТСН.ua Александр Краев, эксперт «Украинской призмы», преподаватель Киево-Могилянской Академии, и Ольга Айвазовская, председатель правления гражданской сети «Опора».

Краев призвал не забывать о факторе Китая. Он отметил, что кроме того, что РФ впервые согласилась на прямые переговоры с Украиной, Китай впервые за очень долгое время сказал, что именно эта идея украинская идея о 30-дневном перемирии, проработанная вместе с европейцами, — тот путь, по которому нужно идти.

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«То есть впервые Китай в классическом собственном стиле очень тонко на это намекнул. Иначе, если бы было так, как расписывают наиболее пророссийские эксперты, что Китай — это союзник, партнер, стратегический, альянс и так далее, они бы поддержали идею переговоров без предварительных условий, дословно цитируя Пескова и Путина. Этого не произошло, они все-таки выразили позицию, что да, Россия должна соглашаться с тем, что Россия не предлагала. Это изменение небольшое с точки зрения real Politik, но с точки зрения китайской дипломатии это изменение достаточно важно», — отметил эксперт.

В свою очередь Айвазовская отметила, что все-таки идея 30-дневного безусловного режима прекращения огня режима принадлежит Дональду Трампу.

«И Китай об этом заявил после того, как у них отсрочилась тарифная война на 90 дней. Мы понимаем, что экономика, финансы, тарифы, геополитика, безопасность — все между собой связано. Поэтому позиция Китая может напрямую относиться к их двусторонней истории с тарифами», — предположила она.

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Вживую! Путина загнали в тупик! Чего ждать от встречи в Стамбуле?

Напомним, сегодня в турецком Стамбуле должны пройти переговоры Украины и РФ. Известно, что Путин не будет лично на встречу. Он назначил чиновников «низшего звена» для переговоров.

По информации издания Reuters, Трамп также не будет участвовать в переговорах между Россией и Украиной в Турции.