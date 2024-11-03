Что на фронте изменила Курская ситуация: военный ответил

Часть сил и средств с восточного фронта враг перебросил на Курщину.

После Курской операции украинские военные на фронте ощутили облегчение по применению российских дронов.

Об этом в интервью TSN.UA рассказал Николай Зинько — бывший городской голова, а ныне командир роты огневой поддержки 5 ОШБр.

По его словам, часть сил и средств с восточного фронта враг перебросил на Курщину.

“Точно могу сказать, что я почувствовал облегчение по дронам. До Курской операции у нас было большее засилье вражеских дронов, квадрокоптеров, FPV, разного типа. Я так понимаю, что часть перетащили отсюда как раз на то направление", — говорит Николай Зинько.

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