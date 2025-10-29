Покровск / © Getty Images

Ситуация в Покровске все более критическая. Перемещаться ни пешком, ни любым транспортом там уже невозможно, заявляют источники ТСН в Силах обороны.

Наши пилоты дронов, которые прикрывали пехоту, уже вступают в стрелковые бои. Эвакуировать раненых из города все труднее. Приходится самостоятельно преодолевать десятки километров под обстрелами вражеской артиллерии и дронов. Это видно из видео корреспондента ТСН Юлии Кириенко, которое она опубликовала в своем телеграмм-канале.

В Силах обороны отмечают — существует значительный риск для нашей пехоты, которая держит рубежи на окраине города. Наиболее опасный участок, через который просачиваются российские войска — район сел Зверево и Шевченково. Это юго-западная часть. Об этом уже сообщают аналитики DeepState. И ежесуточно этим путем заходят десятки оккупантов. Они накапливаются и продвигаются дальше по городу, диверсионно-разведывательными группами.

В Силах обороны отмечают — это создает существенную опасность для войск, удерживающих целый отрезок фронта — от Покровска до Мирнограда. А это несколько бригад Вооруженных Сил.

Напомним, вкупанты установили российский флаг на стеле Покровска

