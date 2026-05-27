Эксклюзив ТСН
1349
1 мин

Что на самом деле уничтожила Украина в Старобельске и почему это так разозлило Путина: генерал объяснил

Военный эксперт Игорь Романенко рассказал о разгроме штаба российского спецподразделения «Рубикон» на Луганщине и объяснил, как Путин пытается отомстить Киеву баллистикой.

Российский диктатор Путин / © Getty Images

Генерал-лейтенант в отставке прямо связывает жестокость последних воздушных нападений, которые привели к многочисленным разрушениям в Киеве, с успешными действиями украинских Сил обороны в глубоком тылу врага. В частности, самым болезненным для Путина стал недавний разгром элитного центра подготовки пилотов на оккупированной Луганщине.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

«Последний удар по Киеву, когда город подвергся многочисленным разрушениям, был ничем иным, как местью от Путина. Он пытается отомстить за НПЗ и военные объекты, которые были поражены нашими дронами в глубоком российском тылу. Самым болезненным для Путина было уничтожение штаба российского военного спецподразделения „Рубикон“ в районе города Старобельск Луганской области. От удара погиб руководитель этого подразделения и операторы дронов, которых готовили для фронта и после обучения должны были перебросить на приоритетные направления», — сказал он.

Эксперт отмечает, что ликвидация этого центра существенно подорвала ближайшие наступательные планы оккупантов на передовой, ведь враг потерял уникальных специалистов.

