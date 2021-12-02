Что нас не убивает – мутирует: что мы знаем о новом штамме Omicron и когда, наконец, все закончится

Что нас не убивает – мутирует: что мы знаем о новом штамме Omicron и когда, наконец, все закончится

Ученые предполагают, что мутированный штамм распространяется быстрее. Но в странах Южной Африки, где он и был обнаружен, пока нет большой вспышки, как это было с распространением "Дельты".

Уже два года мир живет с новым коронавирусом, получившим название COVID-19. Тогда никто и представить не мог, что с возможностями современной медицины, науки и уровнем развития технологий странам ничего не останется, как просто закрываться, объявляя локдауны. Все сидели по домам в надежде на вакцину, которая вернет мир к привычной жизни: свободным путешествиям, общению без масок, походам в кафе, спортзалы и кинотеатры.

Но появление все новых и новых штаммов COVID делает эту надежду практически несбыточной. По крайней мере, пока ученые не найдут достаточно устойчивую к мутациям вакцину. Пока что коронавирус уверенно шагает по греческому алфавиту. Летом ВОЗ решила именно так маркировать новые штаммы. А если буквы греческого алфавита закончатся, в ход пойдут имена созвездий.

И вот после появления штаммов "Альфа", "Бета", "Гамма" и заразной "Дельты" появился не менее опасный Omicron. ВОЗ окрестила его вызывающим беспокойство. "Омикрон" уже обнаружили на всех континентах, кроме Антарктиды. Заражения зафиксированы более чем в 20 государствах (в том числе в 11 странах ЕС). В Украине на 2 декабря, к счастью, ни одного случая инфицирования этим мутированным штаммом. Израиль, Япония и Марокко, несмотря на рекомендации ВОЗ, закрылись для иностранцев. Большинство же стран лишь ограничили авиасообщение с Южной Африкой.

ТСН.ua разбирался, что пишет западная пресса, почему новый штамм Omicron так опасен и могут ли украинцев "закрыть" на новогодний локдаун.

Откуда все пошло

О новом штамме коронавируса Omicron, обнаруженном в Южной Африке, ВОЗ заявила 26 ноября. Первые образцы поступили из Республики Ботсвана. Хотя никто не знает точно, где именно возник мутированный "Омикрон". Да, сейчас там фиксируется всплеск заражений. Но ситуация и близко не такая, как летом, когда быстро распространялся штамм "Дельта".

Как появилась новая мутация? Пока есть только предположение. Заведующий системами вычислительной биологии в Университетском колледже Лондона, профессор Франсуа Баллу предполагает, что вирус мог мутировать в Omicron при наличии хронической болезни у человека, которая ослабляет иммунную систему, например ВИЧ/СПИД.

У профессора общественного здоровья и микробиологии Кембриджского университета Шэрон Пикок схожее мнение: этот штамм, вероятно, возник у человека, иммунная система которого была нарушена лечением или болезнью, создав "эволюционный тренажерный зал".

Financial Times приводит слова директора инициативы геномики Covid-19 Института Wellcome Sanger (Великобритания) Джеффри Баррета, указывающего, что Omicron – это беспрецедентная выборка мутаций всех четырех предыдущих штаммов: "Альфа", "Бета", "Гамма" и "Дельта". Компьютерный иммунолог, основатель американской терапевтической компании Centivax Якоб Гленвилл дополняет, что действие Omicron похоже на крючок, с помощью которого Sars-Cov-2 проникает в клетки человека.

Чем опасен новый штамм

Решение классифицировать Omicron как вызывающее беспокойство основано на доказательствах Технической консультативной группы ВОЗ по эволюции вирусов: новый вариант имеет мутации, которые могут повлиять на скорость распространения инфекции, тяжесть течения болезни и эффективность существующих вакцин.

Действительно, Omicron имеет огромное количество мутаций — 32. Для сравнения, у "Дельты" их всего восемь. DW пишет об опасениях, что Omicron может быть заразнее распространенного сейчас Delta-штамма, а вакцины – менее эффективными. Издание приводит предположение биолога австрийского Института молекулярной биотехнологии в Вене Ульрих Эллинг о том, что "Омикрон" может быть в шесть раз заразнее "Дельты".

Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи также говорит, что количество мутаций, обнаруженных в "Омикроне", может указывать на высокую заразность и способность избегать иммунного ответа организма, включая сформированные антитела после вакцинации. К тому же, по его словам, существует высокий риск заражений "Омикроном" даже после перенесенного ковида.

Вместе с этим The Atlantic пишет, что количество мутаций не является достаточно точным показателем опасности нового штамма COVID. К тому же, пока неизвестно, вызывает ли "Омикрон" более тяжелое течение болезни, ведь первые случаи инфицирования зафиксированы среди молодежи, которая обычно легче переносит недуг.

The New York Times в статье "Omicron: что известно – и до сих пор неизвестно" цитирует доктора Анжелику Кутзи, возглавляющую Южноафриканскую медицинскую ассоциацию. По ее словам, больницы в стране не переполнены инфицированными Omicron, большинство госпитализированных не были полностью вакцинированы, не теряли ощущения вкуса и обоняния, а имели только легкий кашель.

CNN, со ссылкой на слова бывшего сопредседателя Консультативного комитета министров Южной Африки по вопросам Covid-19 Салима Абдул Карима, подчеркивает, что ученые знают о вирусе лишь чуть больше недели, поэтому делать выводы о высокой заразности и бесполезности вакцин довольно рано.

Какие страны уже закрылись

Едва ли не самые жесткие ограничения с 19 ноября, то есть, еще до обнаружения Omicron, ввели в Австрии. В среду, 1 декабря, полный локдаун продлили еще на 10 дней. Что под запретом? Почти все, даже для полностью вакцинированных, хотя на сегодняшний день там только один инфицированный новым штаммом. Выходить из дома можно только по работе, на учебу, в супермаркет или для прогулки во дворе возле дома. Срок действия сертификатов о вакцинации сократили с 360 до 270 дней.

Из-за появления нового штамма Omicron с 29 ноября Израиль полностью закрыл свои границы для иностранцев. Граждане Израиля после въезда в страну должны изолироваться на три дня. А смартфоны заболевших государство снова берется отслеживать, что не очень хорошо воспринимается и самими гражданами страны, и ведущими правозащитными организациями.

Япония закрылась для всех иностранцев до конца года. Там обнаружили один случай инфицирования "омикроном" – заболел вернувшийся из Намибии дипломат. После этого даже была введена обязательная вакцинация бустерной дозой для работников системы здравоохранения. Возвращающиеся домой граждане Японии, независимо от наличия вакцинации, должны пройти двухнедельную изоляцию.

Все без исключения страны-члены ЕС приостановили авиасообщение с Южно-Африканской Республикой, Ботсваной, Эсватиной, Лесото, Мозамбиком, Намибией и Зимбабве. Германия разрешила возвращать оттуда только своих граждан. При этом и вакцинированные, и невакцинированные по возвращении должны пойти на двухнедельную самоизоляцию, независимо от того, отрицательный у них тест или нет.

С понедельника, 29 ноября, Соединенные Штаты закрылись для восьми южноафриканских стран, где был обнаружен мутированный штамм. Первый случай инфицирования Omicron в Америке был зафиксирован в среду, 1 декабря, у путешественника, вернувшегося в Калифорнию из Южной Африки. Он был вакцинирован двумя дозами и имеет легкое течение болезни.

Но, в отличие от других стран, в США не бьют тревогу, предупреждая, что закрыться от всего невозможно. По словам главного инфекциониста США доктора Энтони Фаучи, главным средством защиты по-прежнему остаются вакцины. Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний уже рекомендовал всем взрослым американцам получить бустерную дозу, пока официальные американские чиновники из сферы здравоохранения ожидают более или менее точных данных (а это будет через неделю-две) о тяжести течения болезни после инфицирования "Омикроном" и действенности вакцины.

Почему кейс Штатов стоит внимания? Джо Байден оказался в достаточно патовой ситуации. С одной стороны, он вырвал победу у Дональда Трампа, потому что тот провалил борьбу с COVID. С другой, действующий американский президент больше не может вводить новые локдауны, потому что рухнет экономика.

Когда будет вакцина

Заместитель главврача Великобритании Джонатан Ван Там заявил, что, вероятно, "Омикрон" повлияет на эффективность вакцины. Но большинство западных медиа отмечают, что точные выводы делать преждевременно, ведь ученым понадобится несколько недель или даже месяцев, чтобы определить, действительно ли новый штамм так заразен и может обходить иммунную защиту человека.

Благодаря усилиям южноафриканских ученых, мир узнал об "Омикроне" гораздо раньше, чем о "Дельте", которая широко распространилась из Индии. Исследователи отмечают, что вакцинация может не только предотвратить более тяжелое течение болезни и замедлить распространение вируса, но и остановить его мутацию. Для этого нужно, чтобы большинство населения мира получило хотя бы две дозы.

На фоне закрытия большинством государств авиасообщения с Южной Африкой, чиновники этих стран обвинили Запад в предвзятости и в очередной раз указали на недостаточность у них вакцин для быстрой иммунизации населения. По данным ВОЗ, полностью привиты в Африке только 27% работников сферы здравоохранения. Например, Южная Африка полностью вакцинировала лишь 24% своего населения.

Основатели BioNTech уверяют, что третья (бустерная) доза прививки Pfizer дает высокий уровень защиты от штамма "Омикрон". Но компания готова выпустить обновленную вакцину за 100 дней, если первичный вариант Pfizer окажется не столь действенным к мутированному штамму.

Президент американской Moderna Стивен Хог заявил, что вакцины от штамма Omicron могут появиться уже в марте 2022 года. Параллельно компания разрабатывает поливалентную вакцину сразу против четырех наиболее распространенных штаммов коронавируса, включая Omicron.

Закроют ли нас на Новый год

Возможен ли очередной всплеск заболеваемости, вызванный новым мутированным штаммом "Омикрон"? Конечно возможен. Поэтому МИД уже рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватин, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.

По данным Минздрава, в настоящее время в Украине не обнаружено ни одного случая инфицирования новым мутированным штаммом COVID-19. И, судя по коронавирусной статистике по состоянию на утро 2 декабря, очередная волна заражений идет на убыль: выявлено 13531 новых случаев, умерло 525 человек. Главный санитарный врач Игорь Кузин отмечает, что, как и с ранее известными мутациями, эффективными профилактическими мерами против "Омикрона" остаются: использование защитных масок, отслеживание контактов и соблюдение дистанции.

Кроме того, с 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила. В первую очередь изменения коснулись невакцинированных граждан. Напомним, по состоянию на сегодня вакцинировано более 13,5 млн украинцев.

ТСН.ua