Что не так с делами против Коломойского: громкие заявления адвокатов с пресс-конференции

Бизнесмен Игорь Коломойский вот уже год находится в СИЗО. За это время ему несколько раз меняли подозрения, состоялось почти 50 судебных заседаний. Бизнесмен называет подозрения надуманными. А 2 сентября истек предельный срок содержания его под стражей, однако следствие выдвинуло новое подозрение. К годовщине пребывания Коломойского в СИЗО его адвокаты дали пресс-конференцию, на которой сообщили о ходе и деталях дел.

ТСН.ua собрал главное с пресс-конференции адвокатов Коломойского 4 сентября.

В чем подозревают Коломойского

2 сентября 2023 года Коломойский получил подозрение в мошенничестве по материалам СБУ и Бюро экономической безопасности. По версии следствия, в течение 2013-2020 годов бизнесмен якобы легализовал более 500 млн грн путем вывода их за границу, используя инфраструктуру подконтрольных финучреждений. Суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога более 509 млн грн.

7 сентября того же года Коломойский получил подозрение в завладении 9,2 млрд грн "Приватбанка". А 15 сентября добавилось еще одно подозрение – по трем статьям по делу о завладении 5,8 млрд грн. После этого суд несколько раз менял суммы залога бизнесмену, продолжая держать его в СИЗО.

8 мая 2024 года Коломойскому было сообщено о подозрении в организации заказного убийства директора одной из юридических компаний, которое произошло в 2003 году.

29 августа по одному из дел Коломойскому изменили меру пресечения на залог в 1,87 млрд грн вместо содержания под стражей. Но бизнесмен не выйдет из СИЗО, даже если внесет эти деньги, ведь по четвертому подозрению должен находиться под стражей.

4 сентября адвокаты Коломойского – Олег Пушкарь и Александр Лысак – дали пресс-конференцию, на которой рассказали детали по каждому делу против подзащитного. Кстати, защитники ходатайствовали о разрешении на участие в пресс-конференции самому Коломойскому, однако им было отказано.

Дело о мошенничестве и легализации доходов

Адвокаты Коломойского назвали объявленные ему 2 сентября 2023 года подозрения в мошенничестве и незаконной легализации доходов необоснованными. А выбирать меру пресечения человеку можно только тогда, когда подозрение обосновано и существуют риски, предусмотренные Уголовно-процессуальным Кодексом.

Как объяснил Пушкарь, сначала следствие в подозрении о мошенничестве заявляло об ущербе, нанесенном ПАО "Нефтехимик Прикарпатья", чьими средствами якобы завладел бизнесмен.

"Это преступление, предусмотренное статьей 190 УК Украины, это преступление с так называемым материальным составом. То есть без наличия финансового ущерба фактически отсутствует событие уголовного правонарушения", – обратил внимание адвокат.

По его словам, это подозрение просуществовало до 14 сентября – когда Коломойскому было вручено новое сообщение о подозрении, "из которого "Нефтехимик Прикарпатья" волшебным образом исчез". А квалификация была изменена на статью 191 УКУ – присвоение или растрата чужого имущества. Пушкарь назвал это подтверждением того, что подозрение Коломойскому, по которому его в прошлом году было взято под стражу, необоснованное:

"То есть – если потерпевший каким-то образом выпал, а появился другой. Если вы не знаете вообще, кому нанесен ущерб, полные обстоятельства и т.д., зачем же человека держать под стражей? Он же никого не убил, никого не сьел. Но все наши доказательства были бесполезными".

Дело о присвоении денег "Приватбанка"

Адвокаты Коломойского исключают то, что бизнесмен в течение 2013-2014 годов незаконно завладел средствами "Приватбанка" в размере 6 млрд грн. Пушкарь объяснил, что присвоение столь внушительной суммы было бы очень заметно, ведь на тот момент общая наличная масса "Приватбанка" составляла 7 млрд 400 тыс. грн.

Юрист указал, что по версии следствия, бизнесмен не внес или имитировал внесение в кассу почти 6 млрд грн.

"Эти наличные средства были учтены в кассах, имели свое движение. Шесть миллиардов гривен наличных средств – это не одна копейка, и симитировать это просто невозможно. Потому что вся наличная масса "Приватбанка" по состоянию на конец 2014 года составила 7 миллиардов 400 тысяч гривен. Любой специалист по банковскому делу скажет, что это фактически невозможно, потому что банк остановился бы в тот же день. Он не мог бы выполнять какие-либо обязательства перед своими вкладчиками", – рассказал Пушкарь.

Он напомнил, что в 2016 году "Приватбанк" был национализирован. Этому решению предшествовали многочисленные проверки со стороны НБУ, в ходе которых не было выявлено никакой нехватки средств:

"Все прекрасно понимают – нехватку наличных денежных средств в 6 миллиардов гривен скрыть невозможно".

Адвокат сообщил, что ежегодно до 2023 года "Приватбанк" проверялся крупными международными компаниями с очень значимой репутацией.

"Ни представители Национального банка, ни международные аудиторы, ни Фонд гарантирования вкладов физических лиц, принимавший банк после национализации, не нашли каких-либо недостач. Но это никого не убедило, и в 2023 году Бюро экономической безопасности решило, что все имитировано, все поддельно, денежных средств нет", – рассказал защитник Коломойского.

"Приватбанк" / Фото: УНИАН

Свидетели несколько раз меняли показания

Как заявил Пушкарь, доказательства обвинения по делу против Коломойского были сведены к показаниям четырех человек. Свидетели несколько раз меняли показания, а потом отказались от них.

"Сначала они были допрошены как свидетели, они уже несколько раз поменяли показания, они уже отказались от своих показаний фактически. На прямые вопросы: "Скажите, вы на предидущих показаниях говорили, что Коломойский там что-то нарушал... Приведите конкретные примеры" лицо заявляло: "А это не мое авторство. Это мне так сказали, я так подписала…" Потом выяснилось, что свидетелей сторона обвинения пыталась вывести из этого дела и выделила в отдельное производство", – рассказал адвокат.

Смена меры пресечения Коломойскому на залог и 500 томов дела

По делу по подозрению в мошенничестве и отмывании денег суд 29 августа изменил меру пресечения Коломойскому из содержания под стражей на залог в размере 1,877 млрд грн. Бизнесмена должны были освободить из-под стражи, однако суд не может этого сделать, потому что есть другое подозрение, по которому Коломойский должен находиться под стражей по меньшей мере до 25 октября.

"Сроки досудебного расследования начали поджимать следствие в плане сбора доказательств, поскольку лицо держится под стражей и остановить производство невозможно. Поэтому эти поспешные изменения подозрения, происходившие в августе, свидетельствуют только о том, что следствие наспех собирало эти доказательства, поскольку предельный срок содержания Коломойского под стражей – это до 2 сентября 2024 года. На сегодняшний день в этом деле была изменена мера пресечения на залог, нами эта мера пресечения обжалована в апелляционном суде", – рассказал Пушкарь.

Он также предположил, что может произойти, если Коломойский не внесет залог за себя:

"Нас очень интересует, какие дальнейшие действия правоохранительного органа будут в этом деле. Поскольку, если лицо не вносит залог, то следует, что необходимо обратиться с ходатайством об изменении на применение более строгой меры пресечения. Мы рассчитываем, что это может быть домашний арест".

Игорь Коломойский / Фото: УНИАН

Адвокат сообщил, что идет ознакомление с материалами досудебного расследования. Дело насчитывает 550 томов.

"Для нас это год или два года времени, которое будет отведено на ознакомление", – сказал юрист.

Коломойского должны были держать в СИЗО до 2 сентября, но быстро открыли новое дело

Адвокаты бизнесмена сообщили, что предельный срок содержания Коломойского под стражей истек 2 сентября. Однако следствие на скорую руку открыло новое дело – лишь бы держать бизнесмена в СИЗО. Речь идет об объявленном в мае подозрении бизнесмену в организации убийства, которое произошло в 2003 году.

"Мера пресечения была избрана безальтернативно — содержание под стражей. Событие произошло в 2003 году. То есть дело 20 лет лежало. Там же есть приговор по лицам, совершившим это преступление. Никакого упоминания о фамилии Коломойского в тех приговорах нигде нет", — обратили внимание юристы.

Они отметили отсутствие прямых доказательств причастности подзащитного к делу 2003 года:

"Нашли лицо, которое говорит, что это, "по моему мнению". Он непосредственным свидетелем не был, общался, где-то слышал и делает такое предположение, что это, возможно, сделал Коломойский. И все. Больше в этом деле нет. Но можно ли верить такому лицу, если он уже был ранее судим несколько раз, и по нашему мнению, наркозависимый? Поэтому здесь нужно разобраться, что побудило лицо дать такие показания, учитывая, что прямых доказательств причастности Коломойского нет. Он даже фамилию его толком не знал и не помнил, и никогда не видел".

Коломойского ни разу не допросили

Пушкарь сообщил, что производства по Коломойскому находятся в разных инстанциях. В одном из них бизнесмена ни разу не допросили, в другом – не проводятся никакие следственные действия и стороне защиты не предоставляются материалы для ознакомления.

"По поводу того, что в Национальном бюро, было установлено, что лицу сообщено о подозрении вне досудебного расследования. Поэтому там и аресты на имущество не налагались. Игоря Валерьевича, которому дали подозрение 7 сентября, даже никто не допрашивал по сегодняшний день. То есть фактически дело стоит", – рассказал адвокат.

Что касается дела "Приватбанка", которым занимается БЭБ, то сейчас Коломойскому инкриминируют эпизод по "Укрнафте". Происходит ознакомление с материалами досудебного расследования.

"И дело в законченном покушении по убийству, которое расследуется в настоящее время Национальной полицией Украины, – срок досудебного расследования определен до первых чисел ноября 2024 года. Хочу отметить, что следственные действия с участием Коломойского не проводятся, материалы для ознакомления стороне защиты не предоставляются. Вот такая стадия на сегодняшний день", – рассказал Пушкарь.

Рекордный для Украины залог! Адвокаты Коломойского дают большую пресс-конференцию

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