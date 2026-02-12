Что не так с нарративом "несокрушимость"? Откровенный пост харьковчанки о холоде и депрессии возмутил Сеть

Женщина рассказала о полном эмоциональном и физическом истощении из-за условий жизни в городе во время войн

Жительница Харькова опубликовала откровенные сообщения в соцсетях, в которых рассказала о полном эмоциональном и физическом истощении из-за условий жизни в городе во время войны. По ее словам, постоянное продвижение образа «несокрушимого» и «железобетонного» Харькова является токсичным, ведь нормализует страдания и стигматизирует усталость, депрессию и психологические срывы.

Бытовые пытки и решения об отъезде

Автор сообщения отмечает, что такие нарративы романтизируют боль жителей прифронтового города и превращают его в бренд, одновременно лишая людей права на слабость и отдых. Она отмечает: если человек не выдерживает — его часто воспринимают «слабым» или «непатриотичным».

Сообщение Корниловой

Отдельно Аннет Корнилова описала бытовые условия: отсутствие отопления с января, перебои со светом до 8–10 часов в сутки, полное отсутствие водоснабжения и температуру в квартире около +7°C. Из-за холода она вынуждена спать в теплой одежде и греться грелками. На фоне этих условий у женщины вернулась клиническая депрессия после почти года ремиссии – врачи были вынуждены повысить дозировку антидепрессантов.

Несмотря на фанатичную любовь к Харькову и сильную локальную идентичность, автор призналась, что из-за полного отсутствия ресурса выдерживать такую реальность, она серьезно задумывается о выезде из города.

«Езжай молча»: реакция соцсетей

Сообщение вызвало бурную дискуссию. Часть пользователей раскритиковала автора за публичность и нежелание «терпеть молча»:

Светлана : «Никто не вывозит, но никто не виноват, что наш Харьков – прифронтовый город. Почему просто, если не вывозишь, молча не уехать?».

Tatiana : «Зачем сообщать в пабликах об этом?»

Однако многие встали на защиту Аннет.

Пользователь социальных сетей Елена отметила: «Не говорите глупостей! Нормальный человек. Сказала, что думает. Я ее очень понимаю. Человека лишили базовых потребностей, а вы еще и добиваете своей несокрушимостью. Несокрушимость нужна воинам, потому что они делают свое дело. И им тоже очень тяжело. Она вправе это писать. Кому не нравится, глотайте молча. Страна уже в такой жопе, а вы до сих пор не научились сочувствовать. Если говорите уезжать, то давайте точный адрес куда и сколько на это нужно денег. У нас только советы бесплатные».

Еще одна пользовательница соцсеей Елена провела историческую параллель:

«Почему некоторых так раздражают люди, которые слабее их? Делают из Украины Спарту, где нет места слабым, больным и тем, кто не может восстанавливаться от стресса! Страшно жить в таком сильном обществе!».

Крик о помощи вместо «хайпа»

Поддерживающие автора отмечают, что в условиях войны соцсети стали единственной доступной площадкой для психологической разгрузки.

«Я согласна, что постоянный нарратив на "несокрушимость" очень токсичен. Это был такой крик души, я не думаю, что в Харькове сейчас удобно к психологу ходить и все это рассказывать. Поэтому эта женщина и написала такое сообщение публично. Не надо хейтить, мы все разные и в разных условиях. Советы также давать бессмысленно, у каждого свои возможности финансовые и семейные. Этой женщине нужна реальная моральная поддержка и помощь, чтобы уехать, или улучшить ее условия в Харькове», — подытожила Lucia.

Эксперт: «Никто не бесконечно несокрушимый»

ТСН.ua поинтересовался у Петра Черноморца, кандидата биологических наук, соучредителя «Змінотворців» и эксперта по ментальному здоровью, образованию и системному мышлению, помогают ли украинцам все эти нарративы несокрушимости или, наоборот, вредят?

«Наратив о несокрушимости ценен тем, что помогает людям не опускать руки, когда происходят сложные события. Если уже есть стрессовая ситуация, то в ней обычно лучше бороться, чем сдаться. Но никто не бесконечно несокрушимый. Во время продолжительной борьбы важно иметь достаточно контекстов для физического восстановления и эмоциональной разрядки», — отмечает Петр Черноморец.

К этому ученый добавляет: «Невозможно х..ово жить и чувствовать себя хорошо. Если есть причины стресса — будет стресс».

Он объясняет почему стрессы в условиях войны, это вполне нормально:

«Краткие стрессовые эпизоды – это нормально. Они мобилизуют ресурсы психики и тела и, в общем, скорее полезны. Но продолжительный стресс не приводит к адаптации. Это просто хроническое истощение организма и накопление болезней».

А вот относительно слов автора поста о возможном выезде из города, эксперт отметил следующее:

«Что касается выезда — сложный вопрос. Он снижает уровень стресса от объективных причин: обстрелы, холод, бытовые проблемы из-за блекаутов. С другой — возникает стресс из-за идентичности, утраты собщества и давно построенной жизни и т. д. Это тот случай, где хорошего решения нет», — заключает эксперт по ментальному здоровью.