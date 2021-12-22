Что не так с НАТО: Зеленский хочет услышать четкую перспективу в 2022 году, но реально ли?

Что не так с НАТО: Зеленский хочет услышать четкую перспективу в 2022 году, но реально ли?

Из-за агрессии России некоторые страны-члены НАТО боятся даже говорить о членстве Украины в Альянсе.

Каждые два года украинские послы приезжают в Украину на большое совещание. По крайней мере, так было при Петре Порошенко. При президентстве Владимира Зеленского такую конференцию украинских дипломатов начали проводить ежегодно: в прошлом году онлайн, в этом – в государственной резиденции "Синегора" на Франковщине. Исключением стал лишь 2019 год, когда собрать послов не удалось.

Почему именно в "Синегоре", а не, например, в Мариинском дворце? Потому что на Банковой хотели провести совещание с размахом, посвященное 30-летию независимости Украины и соответственно дипломатической службы. Удалось ли? Учитывая организацию и прием, ведь в Гуту съехалось 300 участников, возможно и да. Но учитывая месседжи и смыслы, которые закладывал президент в свою вступительную речь, – здесь есть вопросы.

Нет, комментарии Зеленского о подозрении Порошенко вряд ли были самыми громкими. Хотя они тоже симптоматичны. Знаковым стало именно наставление президента нашим дипломатам о членстве Украины в НАТО. Зеленский считает, что мы не можем ждать 30-50 лет:

"Мы стремимся поскорее разблокировать процесс мирного урегулирования на Донбассе, вернуть Крым, получить членство в ЕС в ближайшие годы и получить очень четкую перспективу от НАТО в 2022 году".

Но, реально ли это? Зачем сознательно загонять себя в конкретные временные рамки, зная, что ответ будет "нет"?

С одной стороны, может быть, это и правильно. Ведь, что Украине за восемь лет войны с Россией дал дипломатический разговор с Западом, кроме блокирования Германией закупок через механизм НАТО отдельных видов вооружений? Или запуска "Северного потока-2"? Поэтому, если продолжим молчать, рискуем так и остаться на обочине истории один на один с Россией.

С другой стороны, заявления типа "ну, когда вы наконец-то возьмете нас в НАТО" или "скажите нам точную дату и год" напоминают политику Петра Порошенко относительно получения безвиза. Озвучивая все новые и новые даты, команда пятого президента сама загоняла себя в ловушку.

Зеленский уточнил, что Украина рассчитывает поучаствовать в саммите НАТО в Мадриде 29-30 июня. Там будет утверждаться Стратегическая концепция НАТО-2030, где Киев хочет увидеть не только фразу о решении Бухарестского саммита 2008 года (где Украине и Грузии было обещано членство в Альянсе), которая кочует из декларации в декларацию, а четкие гарантии вступления с конкретными временными рамками. По крайней мере, так хочет Банковая.

Не так давно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал достаточно откровенно: вступление Украины в НАТО зависит от позиции трех стран, которые блокируют это решение. Скорее всего, речь идет о Германии, Франции и Италии. Конечно, нужно работать с этими странами на двустороннем уровне, ведь решения в НАТО принимаются консенсусом.

Свежий опрос Социологической группы "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (с 6 по 15 ноября) свидетельствует, что поддержка украинцами вступления в НАТО по сравнению с предыдущим годом увеличилась с 48% до 54%. Поддержка вступления Украины в ЕС тоже выросла до 58%. Но, с другой стороны, постоянно подогревая стремление украинцев получить четкие временные рамки вступления, не рискуем ли мы потом получить разочарование населения?

Во время большой конференции послов в Гуте, свой итоговый годовой брифинг в Киеве провела вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. ТСН.ua спросил у нее, не рискуем ли мы загнать себя в ловушку, получив разочарование граждан, которые уже восьмой год сдерживают российскую агрессию, защищая Восточный фланг НАТО, когда сам Альянс защитить Украину не готов?

По словам Ольги Стефанишиной, в следующем году мы не станем членами ни ЕС, ни НАТО. В то же время Украина нуждается в ясности и четкости реализации европейских и евроатлантических стремлений. Тот же ЕС обязан ответить на вопрос, готов ли он выполнять свою часть домашнего задания, в частности в рамках Соглашения об ассоциации.

"Что касается членства в НАТО, это решение политическое и нуждается в консенсусе стран Альянса. Мы уже достаточно много сделали в рамках реализации Годовых национальных программ. Ни у кого нет сомнений в приверженности реформам, связанным с евроатлантической интеграцией. Мы работаем над развитием этого консенсуса. В то же время в условиях жесткой агрессии РФ, того, что Украина постоянно находится под давлением гибридных угроз, и того, что Украина является фронтом борьбы за демократические ценности, а готовность украинского народа к движению в ЕС и НАТО подтверждена не только Революцией Достоинства, но и всеми принятыми политическими документами, учитывая конституционные изменения, такая ясность критически важна", — считает Стефанишина.

Так, по словам заместителя директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаила Самуся, вопрос предоставления Украине и Грузии ПДЧ, который был обещан еще на Бухарестском саммите, точно не связан с борьбой с коррупцией. Все из-за нежелания отдельных стран-членов Альянса раздражать Россию. Но, с другой стороны, мы сами подливаем масла в огонь, когда больше года Специализированная антикоррупционная прокуратура не имеет руководителя, а Верховная Рада уже который год не принимает новый закон об СБУ.

"Что касается дальнейшего расширения, то сейчас внутри НАТО нет заинтересованности в том, чтобы вывести Украину на путь членства, поскольку Украина втянута в конфликт низкой интенсивности с Россией. Это несправедливо по отношению к Украине, но такова реальность", — заключает ТСН.ua бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.