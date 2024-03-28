Что не так с подходами к мобилизации в Украине: скандалы с "упаковкой" в бусы и с коррупцией

Эксперты говорят, что за два года полномасштабной войны военкоматы сами опозорили свою репутацию. А ИПСО, которыми пользуется враг, только усилили этот потенциал.

В Украине не утихают скандалы вокруг работников ТЦК и их "методов" проведения мобилизации. Мужчин продолжают прямо на улице "упаковывать" в бусы, а на фоне этого выныривают истории невероятного обогащения военкомов во время войны. В ВСУ критикуют критиков ТЦК, утверждая об отношении к ним как к врагам. В то же время эксперты предлагают изменения к мобилизации.

Последние скандалы с мобилизацией в Украине, коррупцией в ТЦК и как это изменить, читайте на ТСН.ua.

Скандалы с ТЦК и мобилизацией

Украинцы в разных уголках страны продолжают фиксировать на видео, как работники ТЦК силой "пакуют" мужчин в бусики прямо среди улиц. В частности, один из таких задержанных совершил попытку самоубийства. В столкновениях между военкомами и военнообязанными доходит до драк и даже ножей и топоров.

Так, недавно в Одессе представители ТЦК пытались вывести мужчину из маршрутки, потому что тот показал удостоверение об инвалидности, а военком хотел увидеть именно военный билет. Более того, работник ТЦК заявил, что предоставленные документы – фальшивые.

В то же время во Львове военкомы устроили целую погоню за мужчиной. Пользователи в Сети сообщили, что беглеца поймали, и добавили в качестве доказательства видео. Со временем в соцсетях появляются объяснения этого самого парня. После того, как он попал в ТЦК, его данные проверили и отпустили. Мужчина сообщил, что претензий к работникам центра комплектования не имеет.

Похожая ситуация произошла и в Черновцах. Там мужчину силой затолкали в автобус. Сразу четыре человека в форме – на одного военнообязанного.

В Черновцах работники ТЦК силой затолкали мужчину в бус/Скриншот с видео

Если представители ТЦК не могут догнать на своих "двух", то просто прижимают машиной. Шокирующие кадры были сняты в городе Бучач на Терпопольщине, уверяют в Сети.

В Тернопольской области гражданский сбежал от ТЦК

В Сети появилось видео из Сумской области, на котором работники ТЦК вступают в драку с местным гражданским. Инцидент произошел в городе Шостка. На кадрах видно троих мужчин. Один из них внезапно толкает гражданского и тот падает. После этого мужчина приподнялся, достал телефон, чтобы зафиксировать номер машины, но получил удар ногой в зону груди. После этого два человека в военной форме напали на гражданского и начали бить ногами.

На Сумщине сотрудники ТЦК подрались с гражданским

На Закарпатье 28-летний харьковчанин чуть не покончил с собой после того, как столкнулся с представителями ТЦК. Он обвинил работников Хустского военкомата в похищении, избиении и доведении до попытки самоубийства.

Мужчину задержали пограничники в отеле Виноградова, недалеко от венгерской границы. Его заподозрили в попытке нелегально уехать из страны и передали работникам военкомата. После отказа проходить ВВК мужчину отвезли в Хустский ТЦК. Там, утверждает харьковчанин, работники его жестоко избили, так что он наглотался транквилизаторов и начал резать вены, чтобы таким образом совершить самоубийство. Сейчас мужчина находится в больнице. За громкое дело взялись военная прокуратура и полиция.

Один из последних громких скандалов с ТЦК – похищение волонтера Кирилла Тарана во Львове. Его жена Виолетта 16 марта выложила видео в Сеть, где видно, что люди в форме силой задержали посреди улицы волонтера и затолкали в бус. Женщина утверждала, что во время инцидента работники ТЦК порвали куртку и штаны Кириллу, а также разбили очки и телефон. По словам жены, никаких повесток ее мужу на месте задержания не вручали. Уже утром после задержания Кирилла без прохождения ВВК (потому что тот отказался) повезли на полигон в Ровно.

Во Львове работники ТЦК и СП посреди улицы избили и похитили волонтера

После огласки истории мужчину отпустили, однако на этом история не завершилась. Во Львовском областном ТЦК сообщили, что против Тарана возбуждено уголовное дело из-за того, что он не явился 20 марта по повестке на прохождение ВВК. В военкомате уточнили, что уважительных причин для своей неявки мужчина не сообщил.

Волонтер отреагировал на заявление ТЦК и заверил, что все это – фейк. Кирилл написал в Сети, что 19 марта его адвокат отправил по почте в военкомат заявление с просьбой считать его неявку уважительной. К заявлению были добавлены медицинские выводы врача о болезни волонтера в подтверждение уважительности причины его неявки.

Что угрожает работникам ТЦК за похищение мужчин

Как пояснил в комментарии для ТСН.ua адвокат Ростислав Кравец, согласно закону, у представителей ТЦК нет полномочий проверять документы, задерживать людей, тем более куда-то доставлять и удерживать.

"Формально – это похищение человека, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 12 лет с конфискацией имущества", – отметил адвокат, добавив, что у работников ТЦК есть право вручать повестки законным способом.

"В случае, если человека таким образом захватили, он может потребовать от работников ТЦК вызвать полицию, составить протокол об административном задержании и предоставить бесплатного адвоката. Без этого никаких документов не подписывать и никаких действий не предпринимать, пока не прибудут представители полиции и не составят соответствующие протоколы", – объяснил Кравец.

Он добавил, что задержанный таким образом гражданин также вправе потребовать приезда представителя ГБР.

Однако в правоохранительных органах, расследующих дела по фактам таких инцидентов, в комментарии ТСН.ua сообщили, что пока нет судебных приговоров по жестким задержаниям.

Нападения на работников ТЦК

В ходе мобилизационных мероприятий достается и самим работникам ТЦК. Так, в Черновицкой области двое мужчин с топорами напали на работников военкомата. Один из нападавших сидел верхом на коне с топором в руках, а другой мчался своим авто прямо на военкомов. Нападавшие разбили авто представителей ТЦК на глазах у полицейского.

Злоумышленниками оказались 28-летний и 43-летний местные жители, они были задержаны. Одним из работников ТЦК оказался герой войны Николай Мусензовый с позывным "Гранит", награжденный двумя орденами "За Мужество". Его перевели на работу в военкомат после ранения.

Сейчас задержанные находятся под стражей.

Похожий инцидент произошел на Волыни. Там местный житель напал с ножом на сотрудника Владимир-Волынского районного ТЦК. Так, двое работников военкомата пришли в дом военнообязанного для уточнения причины его неприбытия в ТЦК после получения повестки. На это мужчина отреагировал резко – он с ножом напал на одного из работников центра комплектования.

Как сообщили в ТЦК, военнослужащий Александр, попавший к ним на работу после ранения на фронте, снова получил ранение в живот. Военный находится в больнице и начал поправляться.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Один на коне, другой на авто! Два брата с топорами набросились на работников ТЦК!

Коррупция в ТЦК и обогащение военкомов

Масло в огонь скандалов вокруг мобилизации подливает коррупция в ТЦК. Так, по данным украинских СМИ, экс-глава Самборского РТЦК и СП Сергей Бабич и его родственники всего за несколько лет смогли позволить себе купить несколько квартир во Львове и Киеве, приобрели новые автомобили и немалые средства. К примеру, в декларации за 2023 год Бабич указал 1,8 млн грн зарплаты в ТЦК и еще 4,6 млн грн других доходов. В целом же вся его семья задекларировала 8 млн 377 тыс. грн доходов.

Военком утверждает, что имущество приобрел честно: за счет сбережений, зарплаты его и родственников, а также щедрого подарка от матери в размере 42 тыс. дол. Из-за этого скандала Бабича уволили, однако расследование пока стоит на месте. Никакого судебного решения по делу до сих пор нет.

Заметим, что перед увольнением Бабича в Самборском РТЦК разразился и другой громкий скандал. В сентябре 2023 года там избили мужчину, который якобы уклонялся от службы и пытался незаконно пересечь границу. Работники центра комплектования также угрожали мужчине пистолетом и откровенно издевались над ним.

Причастными к инциденту оказались заместитель начальника одного из отделов Самборского РТЦК и военнослужащий-водитель этого отдела. Их задержали.

Накануне также стало известно о коррупции в ТЦК Тернополя. Полиция разоблачила и задержала работника военкомата – штаб-сержанта, который систематически брал взятки товаром из магазина стройматериалов в обмен на обещание "освободить" от службы в армии. Он обещал удалить из баз данных информацию о факте вручения повестки и неприбытии военнообязанных в военкомат. Свою услугу оценивал в 20-40 тыс. грн.

Чтобы оставаться незамеченным, штаб-сержант придумал собственную коррупционную схему: уклонисты оплачивали в магазине избранный злоумышленником товар, в том числе и стройматериалы, после чего передавали ему чек и накладную. С этими доказательствами оплаты работник ТЦК либо беспрепятственно забирал товар, либо возвращал деньги за него.

Можно упомянуть еще немало громких случаев коррупции в ТЦК – от скандального одесского экс-военкома Евгения Борисова, теща которого имеет виллу в Испании; имений ровенского экс-головы ТЦК Сергея Луцюка, избившего подчиненного битой, к другим рядовым случаям, когда работники в центре комплектования оказываются причастными к "отмазыванию" уклонистов от службы за деньги.

Одесский экс-военком Евгений Борисов / Фото: ТСН

Что о скандалах с ТЦК говорят в ВСУ

О мобилизации и скандалах с представителями ТЦК высказался командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк. Он заявил, что "некоторые наши сограждане, к сожалению, потеряли понимание, что их действия и публичные изречения превратились в мощное оружие в руках врага".

Павлюк привел пример, как изменились сообщения украинцев в соцсетях за два года войны:

"От очередей в ТЦК и мемов "как служить — все больные, а как воевать — все здоровые", мы дошли до травли военных с ТЦК и моральной поддержки уклонения от защиты Украины".

Генерал-лейтенант также указал, что в Сети часто можно увидеть сообщения и репортажи о "несчастных утопленниках в Тисе" или отрядах "боевых гуцулов". В то же время, по его словам, почти отсутствуют материалы о работе ТЦК, особенностях прохождения военной службы, необходимости исполнения воинской обязанности.

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"Отдельная тема – отношение к военнослужащим ТЦК. Сегодня ТЦК и их роты охраны в большинстве укомплектованы военнослужащими, которые потеряли здоровье на войне и признаны непригодными к прохождению службы в боевых частях. Как дошло до того, что к этим людям, прошедшим ад , стало приемлемым относиться как к врагам и называть "людоловами", — говорится в сообщении Павлюка в Сети.

Он утверждает, что во всех материалах о "неправомерных действиях ТЦК" сознательно упускается самый главный акцент — неправомерный прежде всего отказ мужчин от своей конституционной обязанности — защиты Украины.

"Уже не говоря о том, что все кадры вроде "упаковки в бус" принципиально (!) не содержат, что именно в поведении героев материала привело к таким последствиям. В разных соцсетях: YouTube, Facebook или tik-tok множество видео с вырванным из контекста содержанием (...) Прежде чем поделиться "вопиющим сюжетом о нарушении прав" и тяжкой судьбе "бедных уклонистов", стоит спросить себя: кому это на самом деле помогает победить в войне? Точно, что не Украине", — резюмировал командующий Сухопутными войсками.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк/Фото: Facebook-страница Павлюка

Что нужно изменить в подходах к мобилизации

После публикации резонансного сообщения Павлюка на его заявление отреагировали тысячи украинцев. Гражданские и военные активно комментировали этот пост генерала. Отреагировал на него и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. В комментарии для ТСН.ua он высказал мнение, что следует изменить в подходах к мобилизации.

"Во-первых, это все (негативное отношение части граждан к мобилизации – ред.) стало возможным из-за информационно-психологических спецопераций, которые россияне постоянно с 2022 года пытались использовать в нашем информпространстве, искажая факты. С другой стороны, не нужно уменьшать негативную роль ТЦК .Мы очень хорошо знаем о скандалах с военкомами, у которых есть виллы в Испании. Откуда они там взялись? За счет честной зарплаты? Я думаю, что нет. И многие знают, что нет", — заметил Коваленко.

По его словам, хорошо известно, что в Одессе была выдана норма в сутки для рядовых работников ТЦК, чтобы они отлавливали граждан на улице, а потом от них требовали деньги.

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"С одной стороны, это ИПСО, которые создает наш враг. С другой стороны – коррупция военкомов, о которой очень хорошо знают в Одессе и других городах", – добавил аналитик.

Коваленко констатировал, что в обществе есть уважение к вернувшимся с фронта военным, но в то же время имеет место определенное отношение к ТЦК.

"За два года военкоматы обесчестили свою репутацию. Это их вина. ИПСО, которыми пользуется наш враг, — они только усилили этот потенциал. Надо было жестко контролировать ТЦК. Ну хорошо, одного задержали, а как на счет других? В других регионах не так же? В том и проблематика, что желающих идти в армию гораздо меньше, чем это было в 2022 году. Проблематика в том, что "оборотни" в погонах нивелировали репутацию военкоматов и военных в глазах граждан", – высказал мнение обозреватель.

Как исправить сложившуюся ситуацию?

На этот вопрос Коваленко ответил так:

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"Тотальная борьба с коррупцией. То, что президент уволил всех военкомов после скандала – это был не очень корректный шаг. Надо было проводить расследование по каждому случаю отдельно. В военкоматах также служат люди, прошедшие войну, имеющие ранения, соответствующие достижения, награды. Плохо, что к таким людям относятся, как к каким-то барыгам. Нужна полная переформация военкоматов и действий ТЦК. Свои места должны занимать достойные люди. Люди, имеющие опыт боевых действий, награды, которые будут иметь право не просто так мобилизовывать гражданских. Все остальные, два года отсиживающиеся в своих кабинетах, их место сейчас под Горловкой…".

Заметим, что инциденты с ТЦК и военнообязанными облетают страну регулярно. Пока одни ломают голову, как привлечь людей в армию, другие отбивают любое желание идти туда. Такие действия просто недопустимы, но не следует также забывать, что идет жестокая война. Чтобы не допустить продвижения врага и "второй Бучи", на защиту страны подлежащие мобилизации мужчины должны становиться сейчас, чтобы потом не отбивать россиян от собственного дома.

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