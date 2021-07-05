Что не так с украинскими реанимациями: журналисты ТСН помогли родственникам попасть к родным

Что не так с украинскими реанимациями: журналисты ТСН помогли родственникам попасть к родным

Мировая медицина давно признала: родной человек рядом повышает шансы на спасение

Что не так с украинским реанимациями, почему тяжелобольные, которые туда попадают, становятся бесправными и лишены возможности видеть самых близких? В то время как мировая медицина давно признала: родной человек рядом повышает шансы на спасение, — говорилось 4 июля в сюжете ТСН.Тиждень.

Журналисты начали искать ответ на этот вопрос после знакомства с семьей пастухов.

Мужа Марии — полтора года назад парализовало. Олег чувствует все тело, имеет чистый разум. Но сам — не может ни жить, ни умереть. Все это время — его руками, ногами и вообще всем миром была жена. Но месяц назад его перевели в четвертую столичную больницу. И там запретили жене его посещать. Сказали: хочешь видеться — забирай домой. Для Олега, который не может жить без аппарата искусственного дыхания, это — смерть.

Журналисты решили помочь. Вместе прорывались к больному через границы охраны. С адвокатом пытались объяснить врачам, что 592 постановление об открытых реанимации гарантирует доступ к пациентам. Пошли даже в профильное министерство.

Вмешательство помогло не сразу. В начале недели Марию пускали всего на несколько минут. Сейчас — уже на 3 часа. А главное — не требуют от жены забрать мужа домой. А больница экстренно готовится к проверке: устанавливают кондиционеры, убирают отделения и даже моют больных в реанимации.

За неделю сюжет в YouTube посмотрели более полумиллиона пользователей. Страница в Facebook завалили сообщениями. Родные больных в отчаянии рассказывают о подобных ситуациях и просят помочь попасть в реанимацию — к своим женам, детей, родителей.

Также читайте Доступ к детям в реанимации: почему врачи отказывают родителям

Поэтому эту тему — как и ситуацию с семьей пастухов — журналисты ТСН не покинут.

"И надеемся также на активную реакцию Министерства здравоохранения, чтобы журналистам из всех регионов Украины не пришлось проводить всеукраинский флешмоб по реанимации", — говорилось в сюжете.

Читайте также:

Новости недели: в украинских реанимациях люди становятся бесправными и не могут видеться с родными

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку