Что нельзя делать без военного билета: адвокат объяснил, могут ли уволить или отказать в браке

В Украине продолжает действовать военное положение и продолжается мобилизация. В то же время у военнообязанных мужчин во многих учреждениях требуют военный билет – для трудоустройства, регистрации брака, поступления в вуз или госпитализации в больницу.

Где необходимо предъявлять военно-учетные документы и существует ли штраф за отсутствие военного билета, в комментарии сайту ТСН.ua рассказали адвокаты Марина Бекало и Ростислав Кравец.

Военный билет – это документ, удостоверяющий личность военнослужащего, военнообязанного или резервиста и определяющий принадлежность его владельца к исполнению воинского долга.

Почему необходимо предъявлять военный билет

Марина Бекало объяснила, что согласно правилам военного учета, в случае изменения учетных данных военнообязанных (это возраст, семейное положение, образование, состояние здоровья, место жительства, работы или учебы) государственные органы, учреждения, предприятия, организации, которые имеют доступ к ним, должны сообщать об изменениях в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Что невозможно сделать без военного билета

Именно поэтому в некоторых случаях военнообязанные должны предъявлять свой военно-учетный документ, а именно:

трудоустройство;

Вступление на обучение в учебные заведения;

Подача заявления на регистрацию брака/расторжение брака в органах ЗАГС;

Изменение адреса регистрации места жительства;

Постановки на консульский учет за границей;

Постановки на учет безработных в центрах занятости;

Госпитализации в учреждения здравоохранения.

Что может сделать мужчина без военного билета

Военнообязанный не должен предъявлять военный билет в случаях, которые не влекут за собой изменения в учетные данные. Например, он может:

Совершать сделки купли-продажи движимого и недвижимого имущества, регистрировать их;

Открывать счета в банках, производить расчетные банковские операции;

Обращаться за получением медицинских услуг (кроме госпитализации);

Получить водительское удостоверение;

Зарегистрировать ФЛП или юридическое лицо, вносить изменения в сведения;

Совершать любые нотариальные действия: засвидетельствовать подлинность документов, оформить доверенность, заключать договоры и т.д.

Все запреты "условны"

Однако Ростислав Кравец говорит, что все вышеперечисленные запреты достаточно условны. По его словам, медицинскую помощь не могут не оказывать при отсутствии военного билета.

“Военкомы, нарушающие права граждан, они и распространили эту информацию. Якобы приказали учреждениям здравоохранения не принимать больных в случае, если у них нет военно-учетных документов. У нас есть закон об основах здравоохранения, другие законы, регулирующие вопросы предоставления медицинской помощи, наконец Конституция Украины, где каждый человек имеет право на неотложную медицинскую помощь и медпомощь. И ставить требование наличия или отсутствия военно-учетных документов – это нарушение самих основ законодательства о защите прав человека”, – рассказал адвокат.

Он отметил, что такие требование, в первую очередь, могут выдвигаться при поступлении в высшие учебные заведения, а также при регистрации брака.

“Но все, опять же, относительно. На самом деле вы можете поступить и позже принести, это не нарушение. То же касается и заключения брака. Потому что запрета заключать брак гражданину Украины и выдвигать ему какие-либо требования относительно наличия учетного документа нет. Потому что закон прописан достаточно двояко и фактически от лица требуется пребывание на военном учете и никак не предоставление военно-учетных документов", – говорит адвокат.

Штраф за отсутствие военного билета

Ростислав Кравец рассказал, что в Украине согласно Кодексу об административных правонарушениях (ст. 210-1) предусмотрена ответственность за нарушение правил военного учета.

“Однако благодаря нашим народным депутатам, поскольку изменения вносились сразу в 43 закона, в том числе и в Кодекс Украины об административных правонарушениях, что прямо запрещено самим кодексом, то фактически, по моему убеждению, эта статья не действует. Поэтому, учитывая все эти обстоятельства, это достаточно условные запреты. Если брать права человека, Конституцию Украины, такие требования незаконны”, – считает адвокат.

Могут ли уволить с работы из-за отсутствия военного билета

Ростислав Кравец подчеркнул, что уволить с работы, если военнообязанный отказывается принести военно-учетный документ, не могут.

"Единственное, что могут – сообщить в соответствующий ТЦК, и он уже может составить административный штраф. А как я уже отмечал, вопрос взыскания этих штрафов достаточно сомнительный”, – рассказал адвокат.

По его словам, требуют военный билет сразу во время трудоустройства или нет – зависит от работодателя.

"Если ему нужен работник, он может взять его с испытательным сроком, поставить условие, что ему нужно принести этот военно-учетный документ", — отметил он.

Напомним, в Украине учащаются случаи выдачи повесток на рабочих местах. Это касается как государственных, так и частных учреждений. Адвокаты рассказали о том, какая ответственность наступает в случае отказа.

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