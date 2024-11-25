Что делать, если попал в российский плен: рассказал военный, пробывший в неволе два года

Большинство попадающих в плен — это люди, которые не могли повлиять на ход событий, которые их туда привели. Поэтому важно быть готовым к плену и говорить с военными о том, что делать при этих обстоятельствах во время подготовки к службе.

Об этом в интервью ведущей ТСН Маричке Падалко рассказал правозащитник, в прошлом известный журналист Максим Буткевич, вернувшийся из более чем двухлетнего плена.

“Об этом не хочется думать пока ты в армии, но тоже это нужно разбирать. Надо показывать, как люди могут попадать в плен, совсем не желая этого мягко говоря. Это может быть и ранение, тяжелое ранение, это может быть безысходная ситуация. Если говорить об учебе, можно и разобрать даже, что такое безвыходная ситуация”, — говорит военный.

По его словам, первое, о чем нужно помнить, попав в плен, надо себя беречь.

Также не стоит бояться давать ответы на вопросы, которые задает враг. Конечно, если это не чрезвычайно чувствительная информация, которая вредна для других.

"Третье — какие-либо свидетельства письменные или устные, данные на видео в плену не воспринимаются на свободе как то, что говорится или написано именно этим человеком. Все прекрасно понимают, при каких обстоятельствах человек записывает то, что он записывает. Что это давление, что это пытки или угрозы пыткам. И что ни слову верить нельзя, потому что невозможно проверить, насколько человек говорит это добровольно. Надо, чтобы знали, потому что многие были вынуждены записывать… на самом деле со всеми записывали видео”, — рассказал Максим Буткевич.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: БУТКЕВИЧ: УКРАИНЦЕВ НЕ ГОТОВЯТ К ПЛЕНУ. ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ? Большое интервью

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