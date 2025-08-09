Из чего состоит победа Украины и закончится ли война после смерти Путина – Ющенко ответил

Виктор Ющенко / © УНИАН

Настоящая победа Украины возможна только после того, как с политической карты исчезнет путинский режим. По его мнению, возвращение всех оккупированных территорий только первый этап, а окончательная победа предполагает устранение главной угрозы для мира.

Об этом заявил третий президент Украины Виктор Ющенко в эксклюзивном интервью ТСН Натальи Нагорной.

«Сегодня Украина — это бронежилет Европы. Никто не может столь эффективно сделать политику безопасности для Европы, как сегодня делает украинский солдат. За 4% бюджета Пентагона мы выполняем задачу, которую должен делать весь континент», — подчеркнул Ющенко.

Он объяснил, что главной движущей силой украинской армии есть мотивация. Для украинцев война — это вопрос жизни и смерти, поэтому ни одно перемирие без победы невозможно. Ющенко подчеркнул, что для завершения войны необходимо, чтобы мир говорил одним голосом, а Россия переосмыслила свое место в мире.

Отвечая на вопрос, достаточно ли смерти Путина для достижения мира, Ющенко ответил: «Я думаю, что да. Потому что Россия переосмыслит».

Описывая свой сценарий последнего дня войны, он отметил, что Украина должна за столом капитуляции России вернуть каждый сантиметр оккупированных земель, запустить проект коллективной безопасности, восстановить экономику и добиться от России компенсаций за нанесенный ущерб.

Это вот-вот будет. Держать эту войну в таком состоянии как ехать на велосипеде на очень медленной скорости: равновесие держать трудно. Ситуация не может оставаться такой долго», — подытожил Ющенко.

Напомним, Ющенко также подчеркнул, что война с Россией — это последний бой в многовековой борьбе украинского народа за свободу и независимость.

Ведь нынешний конфликт 24-й в ряде войн против Московии, который длится уже более 250 лет — со времен Мазепы, Шевченко, Бандеры и других исторических фигур.

Это последнее сражение за Украину, которое обусловит будущее страны и всего региона, подытожил Виктор Ющенко.