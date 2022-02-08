Что нужно есть, чтобы чувствовать себя счастливым и чаще улыбаться

Ежедневное меню должно быть разнообразным, но следует меньше есть красное мясо.
По данным диетологов, при потреблении пищи в организме образуются сверхважные гормоны счастья, которые дают эмоциональную стойкость, борются со стрессом и даже обладают обезболивающим эффектом.
Об этом 8 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.
Например, гормон дофамин отвечает за чувство удовольствия, серотонин – за эмоциональную стойкость, окситоцин – за чувство доверия. А эндорфины помогают унять боль и побороть стресс.
Повар со стажем Сергей Денисов убежден, что людей можно сделать счастливыми, приготовив что-нибудь вкусненькое.
"Вот у меня есть яркий пример – это наш босс. Он, когда голодный – он вечно мрачный ходит. Только поест – все, совсем другой человек. Доволен, счастлив, радостен", – сказал повар.
Основная задача упомянутых гормонов – делать людей не только счастливыми, но и активизировать определенные моменты относительно здоровья, иммунной системы, хорошей работы головного мозга.
Это все – о грузинской кухне, убежден Сергей, родившийся в Батуми. По его словам, грузины от счастья сияют. Он приготовил закуску из маринованной, запеченной свеклы и крем-сыра. Ведь свекла способствует выработке окситоцина. А еще овощи богаты витаминами и клетчаткой, которые способствуют лучшему перевариванию пищи. Даже подтверждено, что определенные типы депрессии связаны с нарушением работы кишечника.
Грузины сыра едят много и не зря, говорит диетолог Анна Белокоз. Ибо, в частности, употребление его и других кисломолочных продуктов нужно, чтобы чувствовать себя довольными и эмоционально несгибаемыми.
"1 раз в день какой-нибудь молочный, кисломолочный продукт должен быть на столе здорового человека", – сказала диетолог.
Еще одно блюдо Сергей приготовил с курицей, мясо которой тоже побуждает организм производить дофамин и серотонин. Эндорфины мы получаем, употребляя в пищу шоколад. Для поднятия настроения полезен черный шоколад, в котором максимальное количество какао тертого и какао-масла. Однако есть более 30 г шоколада в сутки не стоит. К тому же эффект счастья будет краткосрочным.
В общем, диетологи настаивают: ежедневное меню должно быть разнообразным. И большую его часть должны составлять овощи, бобовые, фрукты, цельнозерновые каши. А употребление красного мяса следует ограничить.
Напомним, ранее мы писали о продуктах, которые помогут справиться с зимней тоской.
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