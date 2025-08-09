Что нужно сделать Украине для победы: Ющенко назвал главные факторы

Виктор Ющенко / © ТСН

Третий президент Украины Виктор Ющенко (2005-2010) рассказал, что нужно сделать Украину, чтобы выиграть войну.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.

По мнению Ющенко, важнейшая характеристика для милитарной победы — это категория солидарности. То есть кто с тобой, кто твои союзники?

Он подчеркнул, что симметричную войну в России украинцам очень тяжело выиграть, потому что мы в разы меньше по территории, по ресурсам, по населению и т.д.

«То есть асимметричная война — это та война, это та модель — которую мы, безусловно, должны рассматривать как ключевую линию нашей стратегии. Ассиметричную. Мы не можем солдата против солдата поставить. У нас их гораздо меньше. Но технологически мы можем их победить», — объяснил третий президент.

По его подсчетам, на стороне Украины сейчас 54 формальных союзника. В годы Второй мировой войны антигитлеровский альянс был 53 странами.

«То есть можно сегодня сказать, что Украина обладает самым большим солидарным ресурсом, который когда-либо формировался в мире против врага. Поэтому я бы сказал, если мы берем характеристики потенциалов, все наши союзники в этом альянсе производят примерно 65% мирового ВВП», — говорит Ющенко.

Он напомнил, что российский валовой продукт составляет 1,7%. И риторически спросил, может ли 1,7% ВВП мира победить 60% ВВП мира.

«Меня вызывает сомнение, что эти страны непосредственно не в войне. Они очень опосредованные союзники. Я понимаю, что мы говорим об экономике, но по ним не летят ракеты», — ответила Наталья Нагорная.

«Правильное мнение. То есть дорога к консолидации, когда она уже стала эффективной, это не одноходовка. Это, конечно, консолидация, которая должна привести к формированию паневропейского, я имею в виду американского, западноевропейского альянса, не только милитарного, не только политического, но и экономического», — ответил Ющенко.

Он напомнил, что за последние 4-5 месяцев все встревожились, когда Соединенные Штаты отходили от Европы в стратегическое одиночество.

«На сегодняшний день уже сложилось впечатление, что отлегают немного эти тревоги, потому что формируется модель, при которой Украина начинает играть особое и должное соло, которое должна играть Украина в новейшей европейской политике», — подытожил Ющенко.

