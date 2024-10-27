Что нужно Украине, чтобы победить в войне: военный назвал три составляющих

Для победы Украине нужно оружие, подготовленные люди и стратегия на долгие годы. Мы должны знать, куда двигаемся и что делать, несмотря на внешние изменения в других странах.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал офицер бригады "Рубеж" Максим Таран.

"Не думать, как выкрутиться и прожить еще один день, а иметь план на 5, 10, 20 лет при любых изменениях извне. Это и будет наша победа. Невозможно быть абсолютно независимым в это время. Но наша цель и критерий победы не просто вернуть территории", — говорит военный.

По его словам, мы должны стать государством, которое может само принимать решение о том, как развиваться, по какому пути идти и быть способным постоять за это, защитить своих людей и будущее.

"Для этого нужно еще и воспитывать будущие поколения, которое будет понимать это лучше нас, будет готовым ко всему и которые не застанут неожиданно полномасштабным нападением с неба, моря и суши. Это уже такая наша жизнь, не стоит ждать другого, ее нам не подарят волшебники. Победы и мечты мы должны реализовывать сами", — рассказал Максим Таран.

Ранее военный ответил, могут ли бойцы КНДР повлиять на ситуацию на фронте.

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