Что нужно знать о спарже: ее польза и рецепты приготовления

Спаржа / © Unsplash

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В Украине — сезон спаржи. Еще с десяток лет назад она была для нас экзотикой. Теперь же выращивают эти ранние овощи даже на частных приусадебных участках, хотя и не слишком массово. Впрочем, цены на аспарагус сейчас кусаются. Ведь фермеры жалуются, что из-за холодов растения замедляют рост. Урожайность падает.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Елены Лоскун.

Почему в этом году есть проблемы с выращиванием спаржи

На поле на Киевщине Нина Смирнова уже несколько лет подряд выращивает спаржу. Первый урожай — около трехсот килограммов говорит, собрали в 2022 году. А в прошлом году — уже около трех тонн. Зато нынешним сезоном Нина не довольна. Аспарагус из-за заморозков замедлил рост.

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«В прошлом году мы сезон начали 9 апреля, а в этом году мы сезон начали 22 апреля. И через 7 дней мы его снова остановили. Если мы в хорошие времена могли собирать 100-150 кг в день, то сейчас мы можем собрать 15», — говорит Нина Смирнова.

На похожие проблемы жалуются фермеры не только из Киевской области, но и других регионов. В целом спаржа — культура в Украине до сих пор нишевая. Поэтому площади под ее посадку сравнительно небольшие. А часть полей — вообще попала под оккупацию.

«Самые большие участки, к сожалению, остались в Херсонской области в оккупации. Там была компания, выращивали до 100 гектаров. Для Украины это самый большой производитель. Так как даже в настоящее время общая площадь вместе с приусадебными участками не превышает 500 гектаров. Если для сравнения — в Германии более 25 тысяч гектаров спаржи», — говорит эксперт по выращиванию спаржи Павел Булгаков.

Сколько стоит спаржа

Нина Смирнова уверяет: выращивание растений на ее ферме — органическое. Срезают растения только вручную — специальными ножами, чтобы не повредить соседние побеги. Затем спаржу моют и отрезают лишнее. Хранят ее в холодильнике. Все эти расходы и низкая урожайность, объясняет Нина, определяют достаточно высокую стоимость спаржи. Овощи с Нининой фермы продают через соцсети и нескольким супермаркетам.

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«Мы вынуждены были поднять цены на 10%. Сейчас спаржа у нас стоит 450 грн за килограмм», — говорит фермер Нина Смирнова.

Какая польза спаржи

В продаже можно найти также спаржу фиолетового и белого цвета. Но она — дороже. Зато набор полезных веществ в них — практически одинаковый.

«Где-то в 200 граммах спаржи находится где-то 30% суточной нормы фолиевой кислоты. Плюс — это антиоксиданты, это витамин С, это глутатион. Помогает нам обезвреживать токсины в нашем организме. Там есть витамин К — он важен для кроветворной функции, там много клетчатки», — говорит врач-диетолог Яна Музыра.

Что готовят из спаржи

Рецептов приготовления аспарагуса — множество. Но прежде всего — нужно избавиться от затвердевшего кончика стебля. Некоторые стебли еще и проваривают. Нина их — лишь слегка поджаривает на оливковом масле. И приправляет, добавляя помидоры черри, кунжут и чеснок. Сверху присыпает тертым сыром — и готово.

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Добавлять эти овощи — также можно в салаты, супы и как начинку в пироги. А еще — морозить и даже мариновать. Единственный минус — конечно же, кроме цены — что сезон спаржи — скоротечный. А из-за нынешних заморозков — он может оказаться еще короче, чем обычно.

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