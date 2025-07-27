Что остановит войну в Украине: военный рассказал об увиденном во время боев

Военный с позывным «Койот» высказал свое мнение по поводу завершения войны / © ТСН

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Украинский патрульный полицейский, первый Герой Украины в патрульной полиции, боец бригады «Хищник» с позывным «Койот» недавно вернулся с фронта после тяжелого ранения ноги и рассказал ТСН.ua, что увидел на войне собственными глазами и высказал мнение о том, как могут закончиться бои.

Михаил сейчас проходит реабилитацию после тяжелого ранения, полученного из-за взрыва мины. Он защищал Украину на одном из самых горячих направлений — непосредственно в Торецке Донецкой области.

«Было много боев. Больше всего запомнился первый «накат» (штурм — Ред.) на нашу позицию. В многоэтажку россияне попадали через балкон, чтобы закрепиться в подъезде. Произошел огневой контакт на дистанции 5-10 метров. Городские бои намного тяжелее, чем боестолкновения в посадках. Когда тебе под ноги летят граната, это, мягко говоря, не очень прикольно… Но у той группы не было с собой гранат, они пытались штурмовать, мы их выбили из дома», — говорит полицейский.

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Награждение военного. Фото предоставлено Михаилом «Койотом».

Еще один бой, запомнившийся Михаилу, состоялся 14 февраля.

«Падал снег, был сильный мороз. Россияне намеревались штурмануть соседнюю позицию, где были также наши полицейские. Но при этом оккупанты не знали о нашей позиции, мы приняли для этого все меры. Соответственно, не ожидали, что на определенном секторе по ним откроют огонь. На этой позиции находился и я, открыл огонь, уничтожил сначала троих, а четвертый пытался спрятаться, убежать. Эти четверо, в отличие от других, не высказывали пожеланий сдаваться», — рассказывает полицейский.

И добавляет, что обычно россияне начинали устраивать штурмы или на рассвете, в промежутке между 4 и 7 часами, или накануне сумерек — между 17.00 и 19.00.

«Но больше пытались штурмовать вечером», — резюмирует Михаил.

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Продолжая, Михаил говорит, что собственными глазами видел, как на штурмы шли и раненые оккупанты.

«Но была пехота и с хорошей подготовкой, с которой было трудновато воевать. Но большинство россиян, с которыми мы сталкивались — это заключенные, у которых один путь. Либо тюрьма, либо контракт. Среди пленных россиян были и такие, у которых подготовка была от 3 до 7 дней. Мне запомнилось то, что находившиеся у нас пленные, были выходцами из Новосибирска. Это 6 тыс. км. от Торецка», — говорит Михаил.

К этому он добавляет, что после разговоров с пленными узнал следующее: «Если кто-то из них не хочет идти на штурм, его просто расстреливают. У них есть страх, что их «обнулят». Но есть много тех, которые воюют из-за денег. Для них это заработок — поехать повоевать, поубивать в Украине. К слову, пленные были в шоке, когда узнали, что мы патрульные полицейские».

Какой война будет дальше

Михаил считает, что в ближайшие недели, во второй половине лета, ситуация кардинально не изменится.

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«Многие воюют с 2022 года, есть люди, которые реально устали. Кто-то воюет уже четвертый год, кто-то даже одиннадцатый, а кто-то прячется, не имея смелости защищать страну. Конечно, все боятся и никто не хочет умирать. Но именно от уровня подготовки все зависит. Что касается вооружения, то считаю, что Украине не хватает дальнобойных дронов, достаточного количества снарядов, в частности — для РСЗО, которые могли бы прикрыть возможное контрнаступление», — говорит он.

По мнению патрульного, войну способны остановить два обстоятельства: эффективная дипломатия и военная сила.

«У врага гораздо большее преимущество в людях, в численности личного состава, в технике. На каждого украинского пехотинца приходится 5-6 российских. Нам нужно вооружение, нам нужны мотивированные люди», — считает он.

Войну остановит дипломатия или военная мощь Украины?

Отвечая на этот вопрос, Михаил выразил такую свою мысль: «Отвечу философски. Война всегда начинается тогда, когда слова уже теряют силу. А завершается она, когда или оружие вынуждает агрессора замолчать, или снова начинает говорить мудрость. Поэтому, наверное, война закончится тогда, когда украинская мощь научит мир не бояться зла — а дипломатия, опираясь на эту мощь, сможет вынудить зло отступить. Меч и слово. Они должны идти вместе».

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В начале июля Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Михаилу Кравчуку «Койоту» высшее звание — Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда». Зимой 2025 года «Койот» уничтожил четырех россиян в ближнем бою, когда те пытались прорваться к пехотным позициям, руководил контратакой, во время которой были взяты в плен четыре оккупанта, провел десятки разведвыходов под постоянной угрозой быть обнаруженным, отразил по меньшей мере десять вражеских штурмов, тридцать шесть суток удерживал ключевую позицию в полуразрушенной многоэтажке Торецка — без воды, в мороз -20°С.

Дают возможность вернуться в полицию

В Нацполиции сообщают, что с фронта после тяжелых ранений возвращаются защитники и защитницы, которые не теряют силы духа и готовности служить дальше. Для них, в том числе, полиция Киева открывает новые возможности — служба на разных должностях в рядах правоохранителей.

«Министерством внутренних дел разработаны соответствующие изменения в нормативно-правовых документах и теперь позволяют ветеранам вернуться к работе. Для каждого отдельного сотрудника, изъявившего желание продолжить служить нашему государству, мы ищем возможность и находим ее», — заявил на днях начальник полиции столицы Дмитрий Шумейко.

Ранее сообщалось о том, что эксперт назвал неожиданную причину и вероятную дату окончания войны .

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