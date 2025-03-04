Что ожидает Украину завтра без помощи США: в Раде назвали главный сценарий

После многочисленных сообщений о приостановлении военной помощи со стороны США, ситуацию, которая сложилась по состоянию на сейчас, в комментарии для ТСН.ua разъяснил секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Первоочередной вопрос о том, что мы должны сделать. Это не потерять все же нашего стратегического партнера - США. Для того, чтобы они дальше смогли нам поставлять даже если не по материально-технической помощи, а хотя бы по средствам", - говорит Костенко.

И продолжает: "Главное, чтобы наши партнеры не перестали нам это продавать. Но у Украины не хватит средств, чтобы заместить все то, что дают нам партнеры своими средствами. Важный момент - если даже США откажутся, то это можно сделать с помощью Европы, других стран, которые будут оказывать нам финансовую помощь".

Костенко подчеркивает, что США имеют ряд критических номенклатур, которую в других странах найти сложно.

"Поэтому, когда стоит вопрос о том, а чем мы можем заместить помощь от США, то можно сказать, что они имеют ряд критических номенклатур, которые очень сложно будет заместить. Но это не катастрофично. Все, что можно заместить, можно средствами Европы. Нам могут давать или свое вооружение, или средства на вооружение, которое мы сможем закупать в том числе у США", - отмечает представитель парламентского комитета.

Помощь уже прекращена или может быть остановлена?

На этот вопрос парламентарий говорит следующее: "Нет бумаги, где написано, что помощь остановлена. Эта информация исключительно из моих ресурсов. Сейчас мы слышали о том, что помощь приостановлена. Это заявления Белого Дома. В кругах политиков говорят, что помощь приостановлена по состоянию на сейчас. Сообщается о том, что идут переговоры между нами и США. Последние делают аудит и пытаются общаться с нами, чтобы влиять на вещи, которые нужны им. В том числе и к склонению нас к тому, чтобы мы выполнили какие-то условия".

Хватит ли нам боеприпасов к ПВО

По словам Костенко именно этот вопрос требует дополнительного разъяснения.

"Это такой вопрос, который надо объяснить. По состоянию на сейчас у нас запас есть. Но все зависит от той интенсивности, с которой россияне будут наносить по нам удары. Скажем так: если интенсивность не будет увеличиваться, а будет такой, как сейчас, то да, сможем сбивать. Скажу так: Patriot - это хорошая система, но и она не сбивает 100% баллистических ракет. Но Россия может, например, пускать больше, истощая нашу ПВО. Поэтому будет проблемнее. Кроме Patriot у нас есть другие ПВО, европейские и советские, которые позволяют сдерживать российские атаки", - резюмирует секретарь оборонного комитета.

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