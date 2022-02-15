Что означает для Украины признание "ЛДНР" Россией: объяснение Верещук

С политической точки зрения признание так называемых "ЛДНР" будет означать, что Кремль "выходит" из Минских соглашений, считает глава Минреинтеграции.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала, что будет означать для Украины признание Россией так называемых "ЛНР" и "ДНР" на Донбассе.

Об этом Верещук сказала 15 февраля в прямом эфире совместного марафона ток-шоу "Право на владу" и программы "Твій вечір".

По ее словам, с точки зрения украинского законодательства, такое решение страны-агрессора не будет означать ничего.

"Ибо у нас есть закон "Об особенностях государственной политики и обеспечении государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", — отметила министр.

Минские соглашения

Глава Минреинтеграции объяснила, как решение Кремля о признании псевдореспублика на Донбассе повлияет на Минские договоренности.

Верещук напомнила, что первая статья договоренностей определяет, что именно российские оккупационные власти осуществляют общий контроль на территории временно оккупированной Донецкой и Луганской областей.

По словам министра, с политической точки зрения признание так называемых "ЛДНР" будет означать, что "Кремль, стреляя себе в ногу, выходит из Минска (Минских соглашений — Ред.)".

"Ничего это для нас не значит. Мы знаем, что для нас Россия является государством-оккупантом, государством-агрессором. И Крым, и Донбасс оккупировал Российская Федерация. То, что у нас сегодня происходит на временно оккупированных территориях: паспортизация, признание дипломов и номерные знаки — это все известно. Люди голосуют на выборах в Госдуму. Люди могут стать членами правящей партии Российской Федерации", — подытожила Ирина Верещук.

Напомним:

Российская Госдума сделала первый шаг к признанию самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", приняв 15 февраля соответствующий законопроект. Теперь документ ждет решения Владимира Путина.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что позиция Украины остается неизменной: признание Россией т. н. "ЛДНР" будет означать сознательный выход из Минских договоренностей.

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