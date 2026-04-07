Что означает отметка об оперативном резерве в "Резерв+": объяснение адвоката

Мобилизация в Украине

У некоторых украинцев в приложении «Резерв+» появилась отметка о том, что они входят в состав оперативного резерва. Это вызвало беспокойство в Сети, нужно ли с этим что-то делать, например, обращаться в ТЦК СП.

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua объяснила, что это может означать.

Так, по ее словам, военный оперативный резерв формируется из военнообязанных граждан, уже имеющих опыт участия в боевых действиях или опыт военной службы, проходили базовую общевойсковую подготовку (БЗИН) или учебное собрание, имеют определенную военную специальность и предназначаются для доукомплектования органов военного управления, воинских частей и подразделений боевого состава.

Также в резерв включают и военнообязанных граждан в возрасте от 45 лет — до достижения ими предельного возраста пребывания в запасе, то есть до 60 лет. Они могут быть отнесены к территориальному резерву для доукомплектования сил территориальной обороны.

«Такая отметка в „Резерв+“ может появиться у военнообязанных граждан, относящихся к вышеуказанным категориям, это означает, что они теперь имеют статус резервиста», — пояснила Марина Бекало.

