Что означает выбранное Оксфордским словарем слово года и при чем здесь корова и обувь

Что означает выбранное Оксфордским словарем слово года и при чем здесь корова и обувь

Слово года "вакс" – это сокращение от вакцины или вакцинированный.

COVID повлиял не только на здоровье человечества, но и на лексику. Главным словом 2021 года стало "вакс". Сокращения от вакцины или вакцинированного назвали наиболее употребительным создатели Оксфордского словаря.

Украина по популярности термина не отстает от остального человечества. А если же смотреть на запросы в Интернете, то нас почти все равно интересуют корейские сериалы и будущее замужество.

О чем больше всего говорили в 2021-м, речь идет 3 января в сюжете ТСН.19:30.

Вакс – четыре буквы, которые стали главным словом 21-го. В 2020-м вместо слова года были лишь три точки – символические для человечества, познавшего COVID. В предыдущие годы, по версии авторов Оксфордского словаря, климат изменял токсичность, главными словами становились даже уже привычные для нас селфи и эмодзы.

Филолог Александр Скопненко знает, почему буквы складываются в конкретные слова. Вместе с ТСН ищет, откуда взялось главное слово в 2021 году. В этимологическом словаре ждет сюрприз: "Слово производное от вакка – корова". А дело в том, что именно дояркам, не болевшим коровьей оспой, человечество обязано открытием механизма прививки. Поэтому вакка стала ваксом.

"Люди боятся вакцинироваться, а если бы им сказать, что еще и вакцина – это коровий, то они были бы страшно напуганы. Современные вакцины с коровой никак не связаны", – говорит филолог.

Согласен ли украинский филолог с британскими коллегами?

"Для меня слово года, наверное – тяжело", — говорит он.

Создатели Оксфордского словаря выбрали слово года | Новости мира

У заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Игоря Кузина слов года – сразу два. Он даже посчитал свою дневную статистику.

"Штамм — я, наверное, употребляю раз 20-25. Карантин, наверное, раз 30-35", — говорит Игорь Кузин.

Повлиял COVID и на запросы украинцев в Сети. Сертификаты о вакцинации и тысяча гривен за прививку — на равных соревновались со всегда популярным вопросом "как выйти замуж?". Но больше всего искали информацию о корейском сериале "Игра в кальмара".

Для Олега Калиниченко слово года имеет другое значение. Четыре буквы сложились в густую черную пасту: "Вакса – это обувной крем. Рецептов ваксы существует миллион – потому что каждый обувщик считает, что только он профессионал – только он может делать ваксу". Олег управляет компанией, импортирующей кремы для обуви. И слово вакс для него – ежедневная работа. Когда же спрашиваем, для него ли вакс — главное слово 21-го, говорит совсем не о работе.

"Я провел долгое время в больнице – и больше туда не хочу. Поэтому я – вакс, да".

Авторы: Александра Митина, Инна Лебеденко