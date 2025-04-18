Что означает заявление Рубио об остановке попыток достичь мира: Климкин объяснил позицию США

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин / © ТСН

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Заявление госсекретаря США Марко Рубио о возможном прекращении попыток Вашингтона в мирном урегулировании войны в Украине является шантажом. Что дальше будут делать США — будут давить на Россию или просто отстранятся от этого вопроса?

Ответ на этот вопрос в интервью TSN.ua дал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Климкин назвал такие заявления со стороны США вполне логичными. По его мнению, вопрос был только в том, когда американцы выйдут из переговоров о мире в Украине.

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«Это означает шантаж: «Если вы не хотите договариваться идти на компромиссы, то до свидания». Но очевидно, что они не хотят. Это, по сути, политическая логика и политический капитал Трампа. Он лично обещал остановить эту войну. Более того, он говорил, что никто, кроме него, этого не сделает. И для него это вопрос, если хотите, личной чести, если не политической чести. Я не знаю, есть ли политическая честь, но если есть, то это почти понятийная история», — высказался экс-глава МИД Украины.

«А, друзья, Марко все правильно сказал со своей точки зрения. Это значит, что если переговоры пойдут не так или в какой-то момент остановятся, то тогда это ваша ответственность», — добавил Климкин.

Он уточнил, что Рубио таким образом еще и поиграл с вопросом ответственности. Он показал, что «мы вам помогаем, но это ваши переговоры, опять же, и вы должны идти вперед с этими переговорами, иначе они не остановятся. Но это также означает, что если вы завалите это, переговоры и ответственность именно ваша».

По словам экс-министра, между строками заявления госсекретаря США просматривается, что американцы не будут помогать или по меньшей мере не будут делать это так, как раньше.

«И это, по-моему, абсолютно нескрываемый, хотя и так более или менее симпатично упакованный шантаж, после Парижа. То, что они вышли именно на сегодняшний день — понятно, но также понятно, что у американцев разные люди ведут переговоры», — сказал Климкин.

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К слову, 17 апреля в Париже представители Украины, ЕС и США провели первую совместную встречу по теме прекращения огня и гарантий безопасности.

Позже в тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ожидает ответ от России по поводу мирных переговоров до конца недели. После этого будет принято решение о последующих действиях.