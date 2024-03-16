Что планирует делать Путин после выборов: политолог рассказал о сценариях ближайших недель

После выборов президента в России может начаться новая массовая мобилизация. Не исключено, что оккупанты попытаются мобилизовать около 300 тысяч.

Такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал политолог Владимир Фесенко.

"Дополнительная мобилизация возможна в России. Новая волна большой мобилизации, но не так как сейчас, в текущем режиме, как вербуют, 30 тысяч в месяц, а попытаются мобилизовать не менее 300 тысяч одновременно", - высказывает свое мнение Владимир Фесенко.

И добавляет: "Пойдет на это Путин или нет - никто не знает. Но, если это будет, то определенное время понадобится на сам призыв. Это, как минимум, несколько недель. Потом их надо в быстром порядке обучить. Это может повлиять на ситуацию летом, или же в мае или летом, ну или в начале лета. Не сейчас, не моментально. Внезапно это не произойдет. Если Россия начнет новую волну мобилизации сразу после выборов, тогда я вам скажу - у нас не будет другого выхода, как делать то же самое".

По мнению политолога, мобилизация в России может стать новым этапом эскалации войны: "У меня нет такой уверенности, что это обязательно будет. Это одна из версий развития событий после выборов".

Напомним, народная депутат Марьяна Безугла прокомментировала заседание Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по мобилизации.

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