Что подарить подруге на день рождения: топ оригинальных решений

Подарком может стать буквально все, что угодно. Однако выбирать сюрприз следует с учетом интересов и желаний девушки.
Выбор подарков для близких – задача не всегда простая. Идеально, когда сюрприз попадает сразу в несколько точек: оказывается нужным и нетривиальным. Однако так происходит далеко не всегда. Как результат – мы долго ломаем голову и часто своим подарком не закрываем ни одно из желаний.
ТСН.ua рассказывает, что можно подарить подруге на день рождения.
С чего нужно начать
Сначала нужно определить формат ваших отношений. Поскольку подарки для новых и старых друзей могут разниться. Условно говоря, если с подругой вы достаточно близки и хорошо знакомы, вы можете вручить ей что-нибудь смешное или даже пикантное. Если же вы недавно завязали дружбу — не стоит сразу вываливать на девушку весь свой креатив, ограничитесь лишь альтернативным сюрпризом.
Подарки – эмоции
При выборе подарка следует исходить из этого. Сертификат на прыжок с парашютом – это эмоции, сертификат в SPA-центр, на конную прогулку, на фотосессию у хорошего фотографа, билет в Париж – это тоже эмоции.
Если девушка любит экстремальные виды отдыха, подарить можно:
- Экстремальное управление авто
- Прогулку на квадроциклах
- Стрельбу из оружия
- Полет на легкомоторном самолете
- Прыжок с веревкой
Подруга давно чего-то хочет, но не может решиться? Есть повод ее подтолкнуть и мотивировать. В таком случае идеальным подарком будет :
- Сертификат на поход в спортзал
- Сертификат на поход к косметологу
- Сертификат на уроки живописи
- Сертификат на курс по вокалу
- Сертификат на курс по актерскому мастерству или сценическому языку
Список желаний
Девушки часто ведут списки того, что им нужно приобрести. Как правило, в перечне есть далеко не одна вещь. В случае, если вы хотите, чтобы ваш подарок был практичным, можно поинтересоваться у подруги, что она хочет получить на день рождения. Правда, вам придется побороться с ее застенчивостью, потому что, как показывает практика, ответить на этот вопрос девушки с легкостью не могут.
Попросите у подруги ее вишлист – список желаний. Это поможет вам сохранить время и в конце концов сделать действительно практичный подарок.
В списке могут быть как мелочи, необходимые для дома и самой девушки, так и более глобальные вещи. В общем, вишлист позволяет значительно конкретизировать желание именинницы. В то же время сам сюрприз никуда не исчезает, потому что девушка не будет до конца понимать, что именно из списка вы подарите.
Корректно ли дарить деньги
Потенциально, они тоже могут быть в вишлисте. Исходя из этого, денежный подарок — не такая уж и плохая идея. Особенно, если девушка на что-то копит.
Конверт с купюрами может быть не единственным подарком. Вы можете дополнительно вручить подруге что-то еще – например, комнатный цветок или настольную игру – ту же "Монополию". Главное – нетривиально преподнести.
Если вы хотите подарить деньги и настольную игру, разработайте сценарий. Необязательно вручать конверт и "настолку" вместе – приберегите основной сюрприз напоследок. Словом, в конце игры в "Монополию" вы можете обменять игровые деньги на физические.
Со своей стороны психологи говорят, что валюту выбирать в качестве подарка можно, однако у именинницы заранее необходимо поинтересоваться, не против ли она такого сюрприза.
“Плохого в этом ничего нет. Главное – степень близости между подругой и другом. Необходимо понимать, какое отношение к такому подарку у девушки. Близкие друзья вообще могут спросить прямо: тебе дарить деньги или подарок. Конверт дарить проще, чем те же духи. Потому что с ароматом ты можешь не угадать, с деньгами этого не произойдет”, — рассказала психолог Дарья Литвиненко.
Читайте также:
- Через минуту перечисляют на "карту" сотни тысяч: в Украине мошенники придумали новый способ обмана из-за WhatsApp
- Певица Вера Брежнева подумала о разнице в возрасте со своим мужем, продюсером Константином Меладзе
- Почти 13 градусов тепла: на станции "Академик Вернадский" установлен новый температурный рекорд