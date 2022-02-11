Что подарить подруге на день рождения: топ оригинальных решений

Подарком может стать буквально все, что угодно. Однако выбирать сюрприз следует с учетом интересов и желаний девушки.

Выбор подарков для близких – задача не всегда простая. Идеально, когда сюрприз попадает сразу в несколько точек: оказывается нужным и нетривиальным. Однако так происходит далеко не всегда. Как результат – мы долго ломаем голову и часто своим подарком не закрываем ни одно из желаний.

ТСН.ua рассказывает, что можно подарить подруге на день рождения.

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С чего нужно начать

Сначала нужно определить формат ваших отношений. Поскольку подарки для новых и старых друзей могут разниться. Условно говоря, если с подругой вы достаточно близки и хорошо знакомы, вы можете вручить ей что-нибудь смешное или даже пикантное. Если же вы недавно завязали дружбу — не стоит сразу вываливать на девушку весь свой креатив, ограничитесь лишь альтернативным сюрпризом.

Подарки – эмоции

При выборе подарка следует исходить из этого. Сертификат на прыжок с парашютом – это эмоции, сертификат в SPA-центр, на конную прогулку, на фотосессию у хорошего фотографа, билет в Париж – это тоже эмоции.

Если девушка любит экстремальные виды отдыха, подарить можно:

Экстремальное управление авто

Прогулку на квадроциклах

Стрельбу из оружия

Полет на легкомоторном самолете

Прыжок с веревкой

Подруга давно чего-то хочет, но не может решиться? Есть повод ее подтолкнуть и мотивировать. В таком случае идеальным подарком будет :

Сертификат на поход в спортзал

Сертификат на поход к косметологу

Сертификат на уроки живописи

Сертификат на курс по вокалу

Сертификат на курс по актерскому мастерству или сценическому языку

Список желаний

Девушки часто ведут списки того, что им нужно приобрести. Как правило, в перечне есть далеко не одна вещь. В случае, если вы хотите, чтобы ваш подарок был практичным, можно поинтересоваться у подруги, что она хочет получить на день рождения. Правда, вам придется побороться с ее застенчивостью, потому что, как показывает практика, ответить на этот вопрос девушки с легкостью не могут.

Попросите у подруги ее вишлист – список желаний. Это поможет вам сохранить время и в конце концов сделать действительно практичный подарок.

В списке могут быть как мелочи, необходимые для дома и самой девушки, так и более глобальные вещи. В общем, вишлист позволяет значительно конкретизировать желание именинницы. В то же время сам сюрприз никуда не исчезает, потому что девушка не будет до конца понимать, что именно из списка вы подарите.

Корректно ли дарить деньги

Потенциально, они тоже могут быть в вишлисте. Исходя из этого, денежный подарок — не такая уж и плохая идея. Особенно, если девушка на что-то копит.

Конверт с купюрами может быть не единственным подарком. Вы можете дополнительно вручить подруге что-то еще – например, комнатный цветок или настольную игру – ту же "Монополию". Главное – нетривиально преподнести.

Если вы хотите подарить деньги и настольную игру, разработайте сценарий. Необязательно вручать конверт и "настолку" вместе – приберегите основной сюрприз напоследок. Словом, в конце игры в "Монополию" вы можете обменять игровые деньги на физические.

Со своей стороны психологи говорят, что валюту выбирать в качестве подарка можно, однако у именинницы заранее необходимо поинтересоваться, не против ли она такого сюрприза.

“Плохого в этом ничего нет. Главное – степень близости между подругой и другом. Необходимо понимать, какое отношение к такому подарку у девушки. Близкие друзья вообще могут спросить прямо: тебе дарить деньги или подарок. Конверт дарить проще, чем те же духи. Потому что с ароматом ты можешь не угадать, с деньгами этого не произойдет”, — рассказала психолог Дарья Литвиненко.

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