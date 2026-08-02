Что подешевеет в августе: экономист назвал продукты, на которых украинцы смогут сэкономить

Цены на продукты / © Pixabay

Реклама

Несмотря на прогнозируемое подорожание многих товаров, в августе украинцы смогут сэкономить на сезонных овощах и фруктов. Более всего могут подешеветь продукты для борщового набора, а также огурцы, помидоры и кабачки.

Такой прогноз в комментарии сайту ТСН.ua озвучил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Реклама

Какие продукты станут дешевле

По словам экономиста, в августе овощи для борщового набора — картофель, капуста, морковь, свекла и лук — могут подешеветь еще на 15–25%. Причиной станет пик массового сбора урожая с открытых почв.

Реклама

Также на 20–30% могут снизиться цены на огурцы, помидоры и кабачки. В то же время, импортной продукции в этом сегменте в августе почти не будет.

«Город набора для борща (картофель, капуста, морковь, свекла, лук) подешевеет еще на 15–25%, потому что массовый сбор урожая с открытых почв достигнет пика. Огурцы, помидоры, кабачки снизятся в цене на 20–30%. Импортная продукция в этом сегменте практически отсутствует в августе. Удорожание дизельного горючего частично нивелирует сезонное падение, поскольку затраты на перевозку с полей в города возрастут. Влияние курса доллара минимальное», — отметил Олег Пендзин.

Кроме того, на 10–15% могут снизиться цены на арбузы, дыни, яблоки и груши.

В то же время экономист обратил внимание, что ягоды, в частности малина и голубика, в конце августа начнут дорожать из-за завершения сезона.

Реклама

По его словам, подорожание горючего также отразится на стоимости доставки арбузов из южных и центральных регионов, поэтому они не будут рекордно дешевыми.

На какие продукты цены не изменятся

Олег Пендзин прогнозирует, что розничные цены на подсолнечное масло в августе не изменятся. По его словам, их будут сдерживать ожидания нового урожая и остатки переработки.

Также, по прогнозу экономиста, не будут дорожать крупы. Исключением станут только макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, преимущественно импортные, поэтому на их стоимость будет влиять курс доллара.

Новости партнеров