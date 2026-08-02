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Что подешевеет в августе: экономист назвал продукты, на которых украинцы смогут сэкономить
Более всего могут подешеветь продукты для борщового набора, а также огурцы, помидоры и кабачки.
Несмотря на прогнозируемое подорожание многих товаров, в августе украинцы смогут сэкономить на сезонных овощах и фруктов. Более всего могут подешеветь продукты для борщового набора, а также огурцы, помидоры и кабачки.
Такой прогноз в комментарии сайту ТСН.ua озвучил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
Какие продукты станут дешевле
По словам экономиста, в августе овощи для борщового набора — картофель, капуста, морковь, свекла и лук — могут подешеветь еще на 15–25%. Причиной станет пик массового сбора урожая с открытых почв.
Также на 20–30% могут снизиться цены на огурцы, помидоры и кабачки. В то же время, импортной продукции в этом сегменте в августе почти не будет.
«Город набора для борща (картофель, капуста, морковь, свекла, лук) подешевеет еще на 15–25%, потому что массовый сбор урожая с открытых почв достигнет пика. Огурцы, помидоры, кабачки снизятся в цене на 20–30%. Импортная продукция в этом сегменте практически отсутствует в августе. Удорожание дизельного горючего частично нивелирует сезонное падение, поскольку затраты на перевозку с полей в города возрастут. Влияние курса доллара минимальное», — отметил Олег Пендзин.
Кроме того, на 10–15% могут снизиться цены на арбузы, дыни, яблоки и груши.
В то же время экономист обратил внимание, что ягоды, в частности малина и голубика, в конце августа начнут дорожать из-за завершения сезона.
По его словам, подорожание горючего также отразится на стоимости доставки арбузов из южных и центральных регионов, поэтому они не будут рекордно дешевыми.
На какие продукты цены не изменятся
Олег Пендзин прогнозирует, что розничные цены на подсолнечное масло в августе не изменятся. По его словам, их будут сдерживать ожидания нового урожая и остатки переработки.
Также, по прогнозу экономиста, не будут дорожать крупы. Исключением станут только макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, преимущественно импортные, поэтому на их стоимость будет влиять курс доллара.