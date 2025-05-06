Что после атаки на Харьков осталось от рынка «Барабашово»: рассказы горожан (видео)

Разрушения на рынке «Барабашово» в Харькове после ночной атаки / © Харьковская ОВА

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Россияне направили ночью на Харьков 20 дронов! Атаковали сразу четыре района города. В этот раз «денацифицировать» пытались жилые дома, ресторан и крупнейший рынок города — «Барабашово». Там повреждены павильоны с одеждой, обувью, хозяйственным товаром. Полностью уничтожено около 90 лотков, еще столько же повреждено. Есть и потерпевшие.

Обо всем подробнее в сюжете ТСН.

Это крупнейший рынок Харькова — «Барабашово». Именно сюда ночью попал один из российских ударных дронов. От взрыва загорелся масштабный пожар — огонь охватил десятки торговых павильонов. Пламя было видно за несколько километров.

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Рынок, куда ездили на закупки не только жители Харькова, но и соседних областей, сейчас не узнать. Все разрушенное и черное. В воздухе стоит запах гари, над обгоревшими конструкциями павильонов до сих пор дым. На месте работают спасатели и коммунальщики. Часть рынка уничтожена до основания. Огонь изуродовал десятки контейнеров с товаром.

Владельцы магазинов на «Барабашово» рассказали об атаке

«Мы открылись только в начале апреля, а теперь все — нет магазина! У меня был хороший фирменный магазин с качественным товаром. Все — нет! Если россияне думают, что мы испугались, это не так. Мы непобедимы!» — рассказал владелец уничтоженного магазина Денис.

«Товар уложили по ящикам. Пока будем все ремонтировать. Стеклом побило все, игрушки насквозь пробило стеклом», — поделился владелец поврежденного магазина Александр.

Сейчас на месте спасатели разбирают завалы и гасят тлеющие конструкции. Параллельно предприниматели пытаются оценить ущерб, спасать здесь уже нечего, товар уничтожен.

«Выгорело полностью три блока. Это около 90 магазинов. Повреждены еще около 90 магазинов — это выбитые окна, роллеты, поврежденные стены», — рассказал вице-президент концерна «АВЭК и Ко» Александр Макаренко.

И снова Россия бьет исключительно по гражданской инфраструктуре. Рядом нет военных объектов, только обычные лотки с одеждой и обувью.

«С трех часов российскими военными было применено 15 БпЛА типа „Шахед“ по территории города. Под ударом оказались частные предприятия, торговый центр, а также частные дома граждан», — рассказал начальник отдела Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Яциченко.

Пожар на «Барабашово» тушили несколько часов. Предпринимателям, чьи контейнеры уничтожены, городские власти обещают места на других рынках города. А на месте атаки сейчас работают следователи, саперы и аварийные службы.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПЛАМЯ БЫЛО ВИДНО ЗА КИЛОМЕТРЫ! ВСЕ, что ОСТАЛОСЬ ОТ САМОГО БОЛЬШОГО РЫНКА ХАРЬКОВА