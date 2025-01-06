Что принесет 2025 год змеи Украине и миру: прогнозы экстрасенсов и астрологов

2025 – год деревянной змеи. Что мудрая змея принесет Украине и миру? В каких областях следует ожидать потрясений? А какие события, наоборот, принесут положительные изменения? И сможет ли змея приблизить нас к долгожданной победе?

И что нужно сделать, чтобы год был удачным, корреспондент ТСН Иван Воробьев пообщался с астрологами и экстрасенсами и прямо сейчас расскажет, что они навещали.

А вот верить ли в эти предсказания, каждый для себя решает сам.

Змеи – это любимые животные экстрасенса Марии Тихой. С ними она фотографируется, разговаривает, а еще имеет собственную маисового полоза по имени Муна.

Змеи символизируют мудрость, ведь являются одним из древнейших животных и внутренние и внешние трансформации и изменения, как рептилия сбрасывающая старую кожу. 2025 год может стать поворотным годом не только для отдельных людей, но и для страны в целом, прогнозирует Мария.

Что принесет 2025 год змеи Украины и мира/Скриншот по видео

“Змея – это о разуме, о мудрости и дальновидности. В этом году мы должны пройти многое, проявить свою силу, проявить свою мощь", — говорит женщина.

От того, проявим ли мы свою силу, зависит будущее нашей страны, в том числе и ситуация на фронте, говорит прорицательница. И сразу ошеломляет своим прогнозом. И прогнозирует – в этом году мы отвоюем часть собственных территорий.

“Основное событие 2025 года – движение со всех сторон. И у них, и у нас. То есть это могут быть и наступления, и контрнаступления. Я так понимаю, это Херсонская, Запорожская и какие-то еще направления. Но есть, скажем так, определенный намек на деоккупацию. Я все же считаю, что это Херсонщина. Будут активные события именно на юге прямо весь год", – говорит экстрасенс.

Что касается возможных переговоров при посредничестве Трампа, то их Мария прогнозирует весной.

“Для нас хорошо. Я специально сказала три карты – положительные или отрицательные. Все положительные выпали. Все”, – рассказывает женщина.

Похожий сценарий на 2025-й видит и астро-нумеролог Дарья Тютюнник.

“Осенью будет, знаете, такая кульминация, когда мы уже, и мы пойдем и в контрнаступление, и оно будет для нас удачным, мы заберем территории, не все, но, скорее всего, мы заберем территорию с энергетикой. с Запорожской, правильно? — Да, с Запорожской. Харьковская область. После этого последует подписание договора на несколько лет”, — говорит женщина.

Что принесет 2025 год змеи Украины и мира/Скриншот по видео

2025-й, год 9-й энергии, год отшельника, рассказывает Дарья. Прекрасный период для уединения, духовного пробуждения, самопознания, саморазвития и внутренних перемен. Она рекомендует использовать это время для личного роста.

“Нас ожидает очень много трансформаций, вообще изменений в жизни, в мире. Как раньше, не будет. И этот факт просто нужно принять, начать меняться самим, получить у себя все свои таланты, всю свою мудрость, потому что 9-я энергия года – это еще энергия мудрости. А еще успех будут иметь люди, которые рождены сентябре или 9 или 27 числа”, — говорит Дарья.

А еще в этом году астролог прогнозирует развитие высоких технологий, включая искусственный интеллект, исчезновение наличных и переход к цифровым валютам, новый вирус, революции и изменения в политике.

“У нас будет вообще меняться даже политические деятели, вот всех убирать. Какие уровни? Различных. Очень вообще все. Выборы возможны? Возможны. Я думаю, что либо в конце года, либо уже в следующем году, в 2026-м", — говорит женщина.

2025 год деревянной змеи. По восточной традиции в свои права змея вступит 29 января, рассказывает мастер из фэн-шуй Юлия Кузьменчук. Стихия дерева символизирует расцвет и развитие, говорит она. Главный совет на этот год — научиться приспосабливаться к переменам, быть более гибкими и относиться к тому, что происходит в жизни спокойно с пониманием, что все к лучшему. Успех и гармонию в этом году будут приносить все оттенки зеленого, красного, коричневого, а также белый и золотой. На столе что-то должно быть из дерева, например подсвечник. Также дома должна быть статуэтка змеи.

“Но не всем можно вешать на елку змею и ставить у себя дома тоже. Для рожденных в год свиньи змея является антагонистом то есть это такая разрушительная энергия”, — говорит Юлия.

Что принесет 2025 год змеи Украины и мира/Скриншот по видео

Если у вас дома есть украшенная елка, убедитесь, что она стоит в правильном месте.

“Самые благоприятные места для установки елки для празднования 25 года – юго-западный сектор, северный, северо-восточный и восточный сектор. Но в таких секторах, как западный и северо-западный табу для елки”, — рассказывает женщина.

Чтобы 25-й был щедрым на финансы, мастер советует сделать этот ритуал. И он для тех, кто 29 января будет отмечать приход года Змеи.

"Поставить в 4 уголка стола монеты можно купюры даже 0542. Это будет привлекать энергию денег в ваш дом", — говорит Юлия.

Большие праздники – это период мощных энергий. В это время нужно загадывать желания, которые обязательно исполнятся, уверяют экстрасенсы. Главное в это верить.

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