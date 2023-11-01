Что происходит на левом берегу Херсонщины: полковник запаса объяснил, как можно форсировать Днепр

Институт изучения войны сообщает, что ВСУ активизировались на левом берегу Херсонщины. В то же время все признают, что форсирование Днепра на этом направлении является чрезвычайно сложной задачей.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Виталия Афанасиенко.

Операторы ССО показали ТСН, как на островах Днепра воины ВСУ на двух лодках отправляются на штурм вражеских позиций. Но оккупанты начинают стрельбу из артиллерии и минометов. Тогда украинские защитники меняют позиции.

"Это не классическое форсирование Днепра, о котором было написано немало книг после окончания Второй мировой, когда Ватутин утопил в Днепре целую армию, чтобы угодить Сталину. Сейчас Днепр форсируют преимущественно малые группы. Хотя для быстрого и успешного продвижения этого мало, считает бывший командующий аэромобильными войсками", - говорит корреспондент ТСН.

Командующий аэромобильными войсками Украины в 1998-2005 годах, полковник запаса Иван Якубец объясняет, как можно форсировать Днепр: "Можно было бы собрать флотилию, баржи, малые суда и таким образом форсировать Днепр. После того, как высадился определенный отряд и захватил определенную территорию, как это было 2 недели назад - за ним пошла бригада. Это серьезное решение форсирования реки Днепр. А если бы за этой бригадой пошла еще, она расширила бы этот плацдарм, пришли бы 2-3 бригады - это было бы уже контрнаступление".

Иван Якубец

О том, что ВСУ активизировались на ряде островов дельты Днепра в районе Антоновского моста, неоднократно упоминал в своих отчетах Институт изучения войны. Анализируя геоданные из открытых источников, исследователи предположили, что украинские военные, по всей видимости, уже заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Такого же мнения и большинство наших военных аналитиков, которые, ссылаясь на открытые источники, утверждают, что переход ВСУ на левый берег Херсонщины начался задолго до подрыва Каховской ГЭС.

Сложность таких операций заключается в том, что напуганный "прорывом" враг начинает стрелять по реке из всего, что только имеет, рассказал ТСН боец с позывным "Рус".

Война на Херсонщине

На Херсонщине почти все острова контролируются нашими воинами, с какой стороны не был бы враг. Впрочем, пока без возможности на них находиться стационарно. Их используют в качестве небольших баз, на которые ССО, десантники и морпехи должны незаметно подойти, отработать и подготовить новые выгодные позиции для дальнейшего продвижения. Для "тихой" высадки ВСУ уже опробовали боевой каяк.

Боевой каяк

То, что освобождение левобережья Херсонщины неизбежно - ни у кого не вызывает сомнений. Огромные резервы оккупационное командование стянуло под Авдеевку и в район Бахмута. Сейчас на юге, по убеждению военных аналитиков, несмотря на смену командования группировки "Днепр", оккупанты не имеют достаточного количества сил, чтобы сдержать продвижение ВСУ.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Форсирование Днепра! На Херсонщине все острова контролируются ВСУ! Рейды на левый берег постоянны

Напомним, пилоты группы "Адама" рассказали, как работают на фронте FPV-дроны.

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