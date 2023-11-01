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Что происходит на левом берегу Херсонщины: полковник запаса объяснил, как можно форсировать Днепр

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Что происходит на левом берегу Херсонщины: полковник запаса объяснил, как можно форсировать Днепр

Война на Херсонщине

Некоторые аналитики считают, что на юге оккупанты не имеют достаточно ресурсов.

Институт изучения войны сообщает, что ВСУ активизировались на левом берегу Херсонщины. В то же время все признают, что форсирование Днепра на этом направлении является чрезвычайно сложной задачей.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Виталия Афанасиенко.

Операторы ССО показали ТСН, как на островах Днепра воины ВСУ на двух лодках отправляются на штурм вражеских позиций. Но оккупанты начинают стрельбу из артиллерии и минометов. Тогда украинские защитники меняют позиции.

"Это не классическое форсирование Днепра, о котором было написано немало книг после окончания Второй мировой, когда Ватутин утопил в Днепре целую армию, чтобы угодить Сталину. Сейчас Днепр форсируют преимущественно малые группы. Хотя для быстрого и успешного продвижения этого мало, считает бывший командующий аэромобильными войсками", - говорит корреспондент ТСН.

Командующий аэромобильными войсками Украины в 1998-2005 годах, полковник запаса Иван Якубец объясняет, как можно форсировать Днепр: "Можно было бы собрать флотилию, баржи, малые суда и таким образом форсировать Днепр. После того, как высадился определенный отряд и захватил определенную территорию, как это было 2 недели назад - за ним пошла бригада. Это серьезное решение форсирования реки Днепр. А если бы за этой бригадой пошла еще, она расширила бы этот плацдарм, пришли бы 2-3 бригады - это было бы уже контрнаступление".

Иван Якубец / ©
Иван Якубец

О том, что ВСУ активизировались на ряде островов дельты Днепра в районе Антоновского моста, неоднократно упоминал в своих отчетах Институт изучения войны. Анализируя геоданные из открытых источников, исследователи предположили, что украинские военные, по всей видимости, уже заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. Такого же мнения и большинство наших военных аналитиков, которые, ссылаясь на открытые источники, утверждают, что переход ВСУ на левый берег Херсонщины начался задолго до подрыва Каховской ГЭС.

Сложность таких операций заключается в том, что напуганный "прорывом" враг начинает стрелять по реке из всего, что только имеет, рассказал ТСН боец с позывным "Рус".

Война на Херсонщине / ©
Война на Херсонщине

На Херсонщине почти все острова контролируются нашими воинами, с какой стороны не был бы враг. Впрочем, пока без возможности на них находиться стационарно. Их используют в качестве небольших баз, на которые ССО, десантники и морпехи должны незаметно подойти, отработать и подготовить новые выгодные позиции для дальнейшего продвижения. Для "тихой" высадки ВСУ уже опробовали боевой каяк.

Боевой каяк / ©
Боевой каяк

То, что освобождение левобережья Херсонщины неизбежно - ни у кого не вызывает сомнений. Огромные резервы оккупационное командование стянуло под Авдеевку и в район Бахмута. Сейчас на юге, по убеждению военных аналитиков, несмотря на смену командования группировки "Днепр", оккупанты не имеют достаточного количества сил, чтобы сдержать продвижение ВСУ.

Напомним, пилоты группы "Адама" рассказали, как работают на фронте FPV-дроны.

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Дата публикации
Просмотры
5721
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