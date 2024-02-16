Что происходит в Авдеевке сейчас: для ВСУ уже подготовлены новые позиции, каковы шансы у врага

Авдеевская оборонительная операция продолжается. Но если ВСУ не отойдут или не проведут успешные контратаки, враг может завершить окружение некоторых украинских подразделений в Авдеевке.

В Авдеевке продолжаются уличные бои и ВСУ всеми силами сдерживают врага. Там происходит усиление украинских подразделений, войска совершают маневр на угрожающих направлениях. По оценкам ISW, если ВСУ не отойдут или не проведут успешные контратаки, враг может завершить оцепление некоторых украинских подразделений в Авдеевке.

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Что о ситуации в Авдеевке говорит командование

Вечером 15 февраля бригадный генерал, командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая. Ожесточенные бои идут в черте города. Украинские войска применяют все силы и средства для сдерживания врага.

Тарнавский отметил, что в Авдеевке проводится плановое усиление подразделений ВСУ, и что войска совершают маневр на угрожающих направлениях. Защитникам выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других средств поражения.

Генерал заверил, что для украинских войск подготовлены новые позиции и идет подготовка мощных укреплений с учетом всех возможных сценариев.

Командиры на местах знают свою задачу и выполняют ее согласно плану главнокомандующего ВСУ по стабилизации ситуации на Авдеевском направлении. Управление войсками – устойчивое и эффективное.

"Мы ценим каждый клочок украинской земли, но самая высокая ценность и приоритет для нас – сохранение жизни украинского солдата", – отметил Тарнавский.

"Авдеевская оборонная операция продолжается. Наши воины и дальше уничтожают армию оккупанта и перемалывают ресурсы и резервы врага, которые тот, не жалея, бросает в бой. Вооруженные Силы Украины и другие составляющие Сил обороны Украины работают единым монолитом", — говорилось в заявлении командующего ОСГВ "Таврия".

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Ситуация в Авдеевке 16 февраля

Украинские войска по состоянию на 16 февраля мужественно держат оборону Авдеевки, сообщили в 110-й ОМБр имени генерал-хорунжого Марка Безручко.

Там указали, что российские войска сосредоточили на Авдеевском направлении большое количество личного состава, бронетехники и авиации.

"Против нас – более 12 отдельных соединений противника. Бригады, полки, отдельные подразделения специального назначения. Наши ребята – в бесчеловечных условиях, под ежеминутными артиллерийскими обстрелами, под постоянными авиационными бомбардировками выполняют поставленные задачи. 110 продолжает на своих плечах нести оборону города", – говорится в сообщении бригады.

ВСУ в районе Авдеевки / Фото: Getty Images

Окружение ВСУ в Авдеевке – в ISW оценили шансы врага

В начале локальной наступательной операции в октябре 2023 года российские войска пытались оперативно окружить ВСУ в Авдеевке. Однако впоследствии враг постепенно перешел к ведению боев в обход города, не смог реализовать необходимый для окрежения быстрый маневр, сообщили в Институте изучения войны (ISW).

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Оперативное окружение – это маневр, во время которого атакующие силы полностью окружают, а затем уничтожают группировку сил противника. Оперативный охват – маневр, во время которого атакующие силы пытаются обойти главные оборонительные сооружения противника, чтобы захватить объекты за ними и уничтожить противника на его нынешних позициях.

"В Авдеевке российские войска не достигли ни того, ни другого. Захватчики неоднократно терпели неудачи в проведении операций по окружению или охвату украинских войск на протяжении всего полномасштабного вторжения в Украину. Вместо этого в Авдеевке россияне совершили разворот, как и во время захвата Бахмута весной 2023 года. При этом российские войска пытались обойти основные оборонные позиции Украины для обеспечения тактических преимуществ, но не стремились к более масштабному уничтожению группировки Сил обороны", – говорится в отчете.

По оценкам ISW, ситуация в Авдеевке свидетельствует о том, что оккупанты не способны организовать и реализовать типичное окружение или охват украинских войск. Дальше враг будет продвигаться по пути незначительных тактических достижений, а не с помощью более широких маневров.

ВСУ могут потерять Авдеевку – ISW

Российские войска проводят наступление на южную окраину Авдеевского коксохимического завода на северо-западе города и захватили позицию ВСУ "Зенит" между Авдеевкой и поселком Спартак на окраине оккупированного Донецка.

Геолокационные данные свидетельствуют о том, что оккупанты перерезали последнюю дорогу из Авдеевки, которая использовалась для логистических целей. Однако в ОСГВ "Таврия" заявили, что ВСУ успешно используют подготовленные запасные наземные линии связи для снабжения.

Российские блогеры утверждают, что войска РФ продвинулись к западу от Авдеевки, пытаясь перерезать грунтовые дороги, которые ВСУ используют для своих логистических нужд из поселков Ласточкино и Северное. Однако аналитики ISW пока не видели никаких подтверждений этого продвижения россиян.

"Российские войска могут завершить окружение некоторых украинских подразделений, если украинские войска не отойдут или не проведут успешных контратак", — считают в Институте изучения войны.

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Какая выгода для россиян от захвата Авдеевки

Аналитики ISW обратили внимание, что российские войска проводят наступательные операции по захвату Авдеевки с начала полномасштабного вторжения 2022 года. Кроме того, с начала боевых действий на Донбассе в 2014 году Авдеевка стала опорным пунктом украинской обороны. Оккупанты начали локальную наступательную операцию по захвату Авдеевки в октябре 2023 года и только недавно начали добиваться тактического продвижения.

Враг потратил много войск и техники на попытки захватить Авдеевку. Вероятно, россиянам понадобится длительный период консолидации, восстановления и отдыха, прежде чем прибегать к дальнейшим наступательным действиям в этом районе.

Аналитики считают, что потенциальный захват Авдеевки даст Кремлю информационную и тактическую победу на поле боя. Ее можно будет использовать в кампании по выборам президента РФ в 2024 году.

"Однако Путин, вероятно, попытается представить потенциальный захват Авдеевки как значительную победу, закрепляющую контроль над оккупированным Донецком", – отметили в ISW.

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