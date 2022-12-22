Что происходит в Бахмуте: эксперт заявил, что там погибнет последний россиянин с оружием

Свитан сообщил, что в районе Бахмута – огненные валы и волны живой силы, которую оккупанты сейчас не жалеют.

Под Бахмут российские войска бросили главные свои силы и средства для наступательных действий, но попали там в капкан. В районе города очень хорошо обустроена украинская оборона, поэтому ВСУ его не оставят.

Об этом в рамках совместного проекта "Розмови про важливе" "Сніданку с 1+1" и ТСН.ua рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, пилот-инструктор Роман Свитан.

"Под Бахмут россияне бросили основные свои силы и средства, которые у них есть, для выполнения наступательных действий. В районе Бахмута мы видим это движение: то есть все эти огненные валы и волны живой силы, которую сейчас россияне не жалеют. Они попали в капкан в районе Бахмута. Там погибнет последний россиянин с оружием в Украине. Скорее всего, это будет Пригожин, поскольку его заставят погибнуть", — прогнозирует военный эксперт.

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Он заверил в очень хорошей украинской системе обороны в Бахмуте, поэтому Силы обороны не оставят город.

"Сам Бахмут очень хорошо оснащен системой украинской обороны, которая там проходит от Угледара до Северска. Его поджимают с юга, запада и северо-востока очень мощные (украинские – ред.) группировки: северская, славянская, краматорская, дружковская, константиновская. Поэтому Бахмут наши войска не оставят, это очень хороший сейчас укрепрайон. Особенно, после того, как его россияне практически "раскатали" армейской "артой", эти десятиэтажки стали очень хорошим укрепрайоном. Поэтому мы его не оставим. А россиян будем там уничтожать ровно столько, сколько будет нужно", – подчеркнул Свитан.

Напомним, в британской разведке сообщили 21 декабря, что российские войска за последнюю неделю немного продвинулись на восточной окраине Бахмута. Однако в городских боях захватчики вряд ли смогут добиться успеха.

Ранее в ВСУ объясняли, что оккупанты хотят прорвать оборону в районе Бахмута, чтобы достичь двух целей. Так, враг хочет выйти на оперативное пространство и продолжить наступление на Славянск, Краматорск.

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