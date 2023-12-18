Что происходит в Херсонской области: эксклюзивный репортаж, как работают боевые вертолеты (фото, видео)

Бои на Херсонщине – это один из наименее освещенных участков фронта из-за постоянных запретов на съемку. Но война там идет в горячей фазе и ледяной воде.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

"Это - правый берег Днепра. Херсонщина. Мои попутчики - мобильная группа авиационных спасателей. Такие команды работают вдоль всей линии фронта, но обычно не попадают в выпуски новостей", - говорит Наталья Нагорная.

ТСН не может назвать небольшое село на юге, куда едет съемочная группа. Этот населенный пункт расположен возле Днепра. На дорогах здесь остались только военные машины, также здесь постоянно работает российская артиллерия. Село под обстрелами, но до сих пор остаются местные - живут среди побитых домов.

Работа боевых вертолетов.

"Мы едем в поле, потому что наши авиационные спасатели заранее знают, где пилоты собираются выполнить свою рискованную задачу - нанести с воздуха удары по врагу. Но экипаж знает, что их подстраховывают на земле и в случае, если попадут в вертолет - к ним придут на помощь", - говорит Наталья Нагорная.

Командир группы авиационных спасателей на псевдо "33" в активных наушниках слышит вертолет издалека. Вертолеты разбрасывают тепловые ловушки, но осторожно, чтобы не задеть местных.

Авиационная спасательница под псевдонимом "Фаворитка" признается - каждый раз умиляется и переживает, когда летят наши

"Кажется, что вертолеты даже не летят, ползут по земле. Они решительные и дерзкие. Летают парами. Сначала отрабатывает первый. Пилоты выпускают тепловые ловушки - это способ обезопасить себя от сбивания. Я не знаю, как зовут пилотов, страшно ли им в этот очень опасный момент и откровенно нехорошую для полетов погоду, понимают ли они свой ежедневный героизм, но здесь на земле я переживаю вместо них", - замечает Наталья Нагорная.

Работа боевых вертолетов.

Все это длится меньше минуты – и судно ныряет и исчезает. Лучший рабочий день авиационных спасателей, когда никого не пришлось спасать. Авиация отработала и отошла

"Самое ценное в авиации — летчик или член летного экипажа, выполняющий свою задачу, наибольшая ценность их жизни и здоровья", — говорит "33".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: То, что не показывают! Эксклюзивное видео боя вертолетчиков на Херсонщине

Напомним, возле Роботиного позиции ВСУ штурмовали наемники из Непала.

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