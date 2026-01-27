ТСН в социальных сетях

Эксклюзив ТСН
410
2 мин

Что происходит в палатках для обогрева в Киеве: видео изнутри

На киевской Троещине развернули палаточные городки для обогрева горожан.

Елена Гущик
Палаточный городок

Палаточный городок / © ТСН

Чтобы согреть киевлян, на Троещине, где ситуация с электроснабжением сейчас самая критическая, с выходных работают два масштабных палаточных городка. Сюда приходят целыми семьями: с маленькими детьми и даже домашними любимцами.

Корреспондент ТСН Елена Гущик побывала в одном из таких «пунктов несокрушимости» и узнала, на какую помощь, кроме теплой палатки, могут рассчитывать горожане.

«Здесь есть 6 палаток, которые подключены к одному генератору. Самая востребованная услуга — здесь согреться. Возле палаток стоит полевая кухня. Здесь можно попить теплый чай или сделать себе горячий кофе или бульон», — говорит корреспондент ТСН.

Елена Гущик отмечает, что критической проблемы с туалетами, как ранее заявляли местные власти, пока нет.

«Сзади стоят биотуалеты», — говорит она.

Жительница Киева рассказала, что она довольна условиями в палаточном городке, где можно зарядить гаджеты и погреться.

«Там все красиво, чисто, посидела, отдохнула, мне понравилось, хорошо», — говорит киевлянка.

В каждой из палаток работает психолог. Спасатели говорят, что у людей из-за холода есть много депрессивных мыслей, а потому помощь специалиста не помешает.

Спасатели говорят, что с начала функционирования мобильных пунктов помощи, к ним обратилось ориентировочно 100 тысяч человек.

Также в Киеве пункты обогрева устраивают и ветераны.

«Людей здесь немного, а это значит, что ситуация улучшается», — говорит Елена Гущик.

