Что происходит в Покровске: новые заявления Зеленского и Путина — обзор

На Покровском направлении ситуация все напряженнее. Из-за обострения на линии столкновения власти отменили эвакуационные поезда из Покровска. В городе до сих пор остаются тысячи людей, среди которых – дети. Тем временем кремлевский диктатор снова вылез с заявлениями по поводу украинцев и заговорил об "освобождении Донбасса", очевидно, от нормальной жизни.

О том, что на этот раз наговорил хозяин Кремля, ситуацию в Покровском направлении и реакцию Зеленского, рассказала Виктория Гнатюк в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.ua.

Какая ситуация в Покровске

Жители Покровска до последнего не хотели покидать родной город, впрочем, уезжать пришлось. Уже несколько недель идет активная эвакуация.

По состоянию на 4 сентября в Покровске все еще оставалось 26 тысяч человек, из них более тысячи – это дети. По словам главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, за последний месяц из города эвакуировались более 20 тысяч человек.

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Полиция патрулирует город в усиленном режиме. Правоохранители через громкоговорители убеждают жителей эвакуироваться и обходят дополнительно каждую семью, где есть дети.

Из-за приближающейся линии фронта участились российские удары по городу. Теперь враг бьет по гражданским не только КАБами, ФАБами и ракетами, до города достает уже вражеская артиллерия.

В районе продолжается удлиненный комендантский час. Люди могут свободно передвигаться по городу только с 11:00 до 15:00. Но, по словам начальника Покровского районного управления полиции Станислава Загурского, если люди эвакуируются или едут на собственном транспорте, чтобы вывезти свои вещи, то их пропускают и во время действия комендантского часа.

Как происходит эвакуация

За считанные недели линия фронта в Донецкой области стремительно приблизилась к Покровску, который в первые два года полномасштабной войны был тылом. 5 сентября из-за обострения ситуации власти отменили эвакуационные поезда из города. Теперь граждане могут эвакуироваться со станции в Павлограде Днепропетровской области.

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“В связи с усложнением ситуаций безопасности посадка лиц на эвакуационные поезда со станции Покровск (Донецкой области) отменена. Начиная с 05 сентября 2024 года, начальной станцией отправления эвакуационных поездов, эвакуированных гражданским населением Донецкой области, определена станция Павлоград (Днепропетровская область)”, — сообщили в Мирноградской городской военной администрации.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин призвал органы местных властей разработать логистические маршруты эвакуационных автобусов.

"На местных администрациях лежит задача разработать логистические маршруты эвакуационных автобусов, чтобы минимизировать трудности для жителей Донбасса, которые хотят эвакуироваться. Эвакуация гражданских из Донецкой области продолжается. И я еще раз призываю всех воспользоваться этой возможностью", — говорится в его обращении.

Враг не прекращает напор

Тем временем в Генштабе сообщили, что по состоянию на 8 утра 5 сентября оккупанты 52 раза штурмовали на Покровском направлении.

"На Покровском направлении украинские воины отразили 52 штурма и атаки в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новогродовки, Гродовки, Селидового, Николаевки и Миролюбовки, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей", — говорится в своде.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью Radio NV заявил, что РФ осталось 8 км до самого Покровска и назвал, что сейчас срочно нужно предпринять, чтобы замедлить наступление.

“Враг продолжает продвижение, к сожалению. И эти наступательные деяния русских войск продолжаются длительное время. Уже четыре месяца идет ползучее российское наступление, и враг уже прополз почти более 20 километров. Поэтому фронт уже вплотную приблизился к Покровску. Сейчас враг находится в восьми километрах от города Покровск. И в 3,5 километрах от города Мирноград, который является частью единой Покровско-Мирноградской агломерации фактически”, — сказал он.

Новые заявления Путина

В то время, когда украинцы вынуждены покидать свои дома и спасаться от русского мира, Путин продолжает заявлять об освобождении Донбасса.

В России 5 сентября было организовано пленарное заседание девятого восточного экономического форума, на котором выступил хозяин Кремля и заговорил об Украине.

Громкий прорыв ВСУ на Курщине Путин назвал попыткой отвлечь РФ от наступления на Донбассе, а Донетчину – приоритетной целью. При этом он заявил об успехах российской армии, а еще очень точно отметил, что на первом месте для российской армии – мирные граждане.

А еще Путин снова заявил, что готов к переговорам, но, конечно, на своих условиях. Назвал посредников в переговорах, которым он "доверяет".

Путин также отметил, что все, что сейчас происходит в Украине, то есть полномасштабная война – это якобы следствие Майдана в 2014 году. Именно тогда, когда украинцы изъявили желание двигаться в сторону Европы, а не в Россию. Путин не смог простить, что не все готовы жить в российской нищете и полной диктатуре.

Кроме этого, Путин назвал "очень опасными терактами" действия ВСУ на территории России и пригрозил зеркальным ответом.

А закончил свой бред хозяин Кремля утверждением, что Украиной руководят "инопланетяне".

Что говорит Зеленский

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский во время интервью для NBC News заявил, что Курская операция отнюдь не означает, что мы будем менять одну территорию на другую. Он отметил, что ее проведение обусловлено необходимостью создать буферную зону, чтобы обезопасить территории Сумской и Черниговской областей Украины.

Также Зеленский сообщил, что хотел представить план победы президенту США Байдену только после успехов в Курской области.

Кроме этого, Зеленский заявил, что "Путину плевать, что будет с Курщиной и Донбассом, для него главное — продолжать войну".

А Путину действительно, похоже, важно лишь приносить побольше горя, даже если это уже начинает касаться его народа, на это он просто закрывает глаза.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ПОКРОВСК! Что происходит? НОВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО И ПУТИНА!"

Напомним, по данным ГУР, численность российской группировки в Покровском направлении составляет от 70 до 80 тысяч личного состава.

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