Что происходит в самой страшной российской тюрьме "Черный дельфин": бывший пленный "азовец" рассказал

Артура Ниверчука россияне 2,5 года держали в плену, а затем отправили на пожизненный срок в одну из самых страшных тюрем РФ.

Украинский боец, "азовец" 24-летний Артур Ниверчук, которого россияне за два с половиной года плена держали в восьми разных тюрьмах, судили за вымышленные убийства, и в остальном отправили за решетку на пожизненный срок в одну из самых ужасных тюрем "Черный дельфин", рассказал о пребывании там.

Об этом говорилось в его интервью корреспондентке ТСН Марьяне Бухан.

По его словам, сами заключенные называют эту тюрьму "красной" из-за особо жестоких условий содержания и системы доносов.

"На сленге есть такие выражения, как "красная", "черная" колония... Вот "Дельфин" — "красная". Это значит, что там все под контролем администрации, то есть люди пишут друг на друга доносы под давлением самих оперативников. За день вашего разговора у вас ничего не проскочит незамеченным. Люди записывают все в блокнот, а потом передают администрации. упоминание об администрации, правительстве, осуждении войны, оправдании украинской стороны и тому подобное, это будет основанием для того, чтобы вас забросить в изолятор", — рассказал Артур Ниверчук.

В изоляторе были очень жесткие условия, но в мае 2024 года произошел переломный момент и "дышать" пленным стало проще. До этого дня россияне издевались по полной, как только могли себе позволить.

А в изоляторе у была другая система воздействия на психику заключенного.

"Они включают на полную громкость радио с правилами внутреннего распорядка заключенных. А камера в изоляторе абсолютно пустая. Там идеальное эхо. И вы должны в таких условиях с утра до вечера находиться на ногах. Вот вы ходите по кругу и слушаете-слушаете то, что повторяет этот радиотранлятор. Это тяжело, особенно если вы больны, например", — говорит Артур.

По его словам, каждый новый день в "Дельфине" — это начало нового стресса.

"Только при упоминании об этой тюрьме зэки в других СИЗО идут на крайние меры, чтобы не попасть в "Дельфин", они вешаются — кончают жизнь самоубийством", — добавил боец.

Однако даже не изолятор для него стал настоящей пыткой.

"После того, как произошел теракт в Крокус-Сити Голл (концертный зал в пригороде Москвы, где произошел масштабный теракт, во время которого погибли 145 человек — ред.), меня забирает инспектор, заводит в знаменитый ванный бокс", — рассказывает Артур Ниверчук. .

По словам Артура, там его жестоко избили трое надзирателей только за то, что он украинец.

"Они привязали это к тому, что в теракте виноваты украинцы", — добавил он.

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Напомним и невероятную историю бегства из российского плена 58-летнего жителя Донбасса.

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