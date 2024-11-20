Что происходит в самых горячих точках войны: все подробности о Часовом Яру и Курахово

Бои продолжаются в Часовом Яру и Курахово, которые являются стратегически важными населенными пунктами в Донецкой области. О том, что происходит в этих самых горячих точках войны, где продвинулись россияне, а также, что известно о вероятном первом применении ракет ATACMS по территории РФ и изменении ядерной доктрины Путиным – в эксклюзиве ТСН.ua.

Бои за Часов Яр

Как отмечает аналитик издания BILD Юлиан Репке, Часов Яр расположен на возвышенности и защищен с восточной стороны водным каналом Северский Донец – Донбасс, что долгое время сдерживало продвижение российских сил. Однако теперь оккупантам удалось преодолеть этот природный барьер, и, по опубликованным видеоматериалам уличных боев, подразделения РФ почти добрались до стадиона "Авангард", расположенного в центре города.

В то же время спикер оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова в комментарии "Суспільному Донбас" рассказала, что российская пехотная группа "забегала" в центр города Часов Яр, однако была ликвидирована. Она отметила, что это не редкий случай, когда российские войска пытаются "перебегать" пехотными группами по несколько человек. Каждый раз украинские военные пытаются их выявлять.

"Не могу назвать это прорывом, потому что их всего несколько человек, может быть такое, что и один человек перебегает, пытаются спрятаться", — отметила спикер.

Она добавила, что подобные российские пехотные группы "забегают" в город без поддержки техники.

"Должна признать, что ситуация в городе Часов Яр сложная. Российские войска накапливают свои силы за каналом, два-три человека перебегают, прячутся в укрытиях и пытаются накапливаться до штурмов. К тому же, они используют тактику "мясной разведки". Это не продвижение. Они посылают вперед группы военных, кто добежал, тот смог, кто не добежал — значит не получилось. Такие попытки российских войск украинские военные обнаруживают и перерезают логистические пути так, чтобы эти группы не могли закрепиться или продержаться пару дней", – добавила Бобовникова.

Анастасия Бобовникова подчеркнула, что российским войскам не удалось пересечь канал вместе с техникой. Однако вражеская армия накапливается здесь и в ближайшее время они смогут снова начать активные штурмы на этом направлении. Количество обстрелов здесь остается без изменений, как и использование FPV-дронов. По словам спикера ОТУ "Луганск", их здесь используют сотнями.

Битва за Курахово

Украинские военные рассказали, что тяжелой остается ситуация и на Кураховском направлении, где россияне мощно давят и пытаются окружить город. В частности, Telegram-канал "Кураховское направление" сообщает, что россияне перешли плотины, заняли территорию Роевского элеватора и рынка на перекрестке.

Бои продолжаются в частном секторе за выход к пятиэтажкам. Бои в Курахово кое-где доходят до центральных районов города, частично оккупантов удается отбрасывать оттуда, но они начинают новые накаты. Элеватор в городе занят противником.

Однако отмечается, что вопреки распространенной недостоверной информации, в первую очередь вражескими ресурсами, никакого выхода украинских защитников из Курахово в ближайшее время не планируется. На Кураховское направление прибывают резервы: новые подразделения и бригады.

Усложняется ситуация к северу от города в районе села Берестки. С огромным трудом стабилизируется ситуация в Солнцевце. Южнее у населенного пункта Дальнее, захваченного оккупантами, противник расширяет зону контроля на север и юг и формирует ударный кулак для атак – как на Курахово с юга, так и на Успеновку, чтобы замкнуть кольцо.

Продвижение россиян

Командующий ракетными войсками и артиллерией Сергей Мусиенко рассказал, что РФ использует тактику малых групп, когда 1-2 оккупанта перебегают вперед, до укрытия. Там они скапливаются и дальше переходят в штурм.

Мусиенко также отметил, что снабжение артиллерийскими снарядами остается проблемным. По его словам, ВСУ сейчас получают вдвое меньше артснарядов, чем нуждаются.

По данным аналитиков Deep State, российские войска смогли оккупировать четыре населенных пункта только за последнюю неделю, а их продвижение фиксируется на десятках участков фронта. Эти успехи врага связаны как с преимуществом в боеприпасах, так и с изнурительными атаками, которые сдерживают украинские подразделения под постоянным давлением.

Добавим, что цель российских войск – захватить весь Донбасс – остается одной из ключевых стратегических целей Кремля в войне против Украины. Эта задача имеет как военное, так и политическое значение для России.

Первое применение ракет ATACMS по территории РФ.

Тем временем западные СМИ распространяют информацию о том, что, вероятно, впервые в истории был нанесен удар по территории РФ дальнобойными ракетами ATACMS. Отмечается, что это был удар по военному объекту в районе Карачева в Брянской области, где расположен 1046 центр материально-технического обеспечения РФ. Однако ни одна из сторон официально не подтвердила эту информацию.

Путин обновил ядерную доктрину

На фоне информации о том, что США разрешили Украине удары ракетами ATACMS по территории РФ, российский диктатор уже успел утвердить обновленную ядерную доктрину, в которой расширены условия для применения соответствующего оружия. В одном из пунктов указано, что РФ будет воспринимать агрессию любого государства из коалиции, блока или союза как агрессию этой коалиции в целом, а агрессию со стороны неядерного государства с участием или при поддержке ядерного как их совместное нападение. В доктрине говорится, что решение о применении ядерного оружия принимается лично Путиным.

Итак, очередные русские страшилки в действии. К слову, Россия уже применяла по Украине все виды вооружения, которые у нее есть, кроме ядерного оружия. То есть ядерка – единственное, что осталось у Путина для угроз.

Ну а украинские военные отмечают, что разрешение на применение ATACMS по территории РФ было необходимо "еще вчера", чтобы выбить российские аэродромы, склады и логистические центры на территории РФ. Командир Противотанкового батальона 3 ОШБр Олег Романов в своем Telegram-канале лаконично выразил надежду, что эти удары будут продолжаться, несмотря на все угрозы россиян. Ведь у Украины нет другого выбора, потому что враг понимает только язык силы.

"Нужно драться и оставить позади все эти страхи перед ядерным оружием. Сейчас мы должны действовать решительно, потому что наша безопасность и свобода требуют смелых и решительных шагов", — подчеркнул Романов.

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