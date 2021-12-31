Что происходит возле главной новогодней елки Украины: прямая онлайн-трансляция

Украина готовится встречать 2022 год. Возле главной новогодней елки страны, расположенной на Софийской площади в центре Киева, уже собралось много людей, чтобы в полночь встретить Новый 2022 год.

Что происходит сейчас в новогоднем городке – смотрите в прямой онлайн-трансляции ТСН.ua:

Святкування Нового 2022 року на Софійській площі Дивіться наживо святкування з-під головної ялинки України. На прямому включенні з Софійської площі — кореспондентка Наталя Нагорна. А останній у цьому році випуск ТСН дивіться вже о 19:00 Опубліковано ТСН Пʼятниця, 31 грудня 2021 р.

Отметим, что новогодний выпуск ТСН выйдет в эфир на телеканале "1+1" и онлайн на сайте ТСН.ua 31 декабря в 19:00.

Редакция ТСН.ua поздравляет читателей с Новым 2022 годом!

Пусть Новый год принесет Вашей семье согласие и радость, взаимопонимание и тепло. Желаем творческого вдохновения, реализации профессиональных планов, воплощения всех мечтаний и замыслов.

Пусть этот год удивит Вас переменами к лучшему, приятными переживаниями и сюрпризами, а удача будет на Вашей стороне.

Мира, оптимизма, счастья, вдохновения, успеха и стабильности всем нам! Пусть идеи двигают нас к победам! Верных друзей! Гармонии и согласия в семьях! Безумной и настоящей любви! Добра, позитива, благополучия!

Спасибо за то, что вы были с нами. В 2022 году ждите еще больше интересных новостей и ярких впечатлений!

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