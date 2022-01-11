Что произошло с украинской "Мрией" в Польше: эксклюзивное видео с борта самого большого самолета в мире

Что произошло с украинской "Мрией" в Польше: эксклюзивное видео с борта самого большого самолета в мире

Самолет после ремонта уже отправился в Китай.

Во время пребывания в Польше у самого большого самолета в мире украинского Ан-225 "Мрия" обнаружили техническую неисправность.

О том, что произошло со знаменитым на весь мир украинским гигантом Ан-225 – 11 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Командир самолета знаменитый пилот Дмитрий Антонов в эксклюзивном интервью разъяснил, что после посадки техники всегда проверяют шасси и они действительно заметили два поврежденных болта. По его словам, эти болты не удерживают именно шасси, а только датчик положения шасси "полет-земля". Посадка в Жешуве прошла в штатном режиме.

"Все было безопасно, никакой угрозы безопасности полетов не было", – отметил он.

Эксклюзив с борта: почему украинская "Мрия" повредила шасси во время посадки

Позже в польском Ряшеве приземлился еще один украинский самолет – Ан-26. Самолет доставил из Киева нужные болты, которых не было в Польше. Техники Ан-225 за час поставили все на место, заправили самолет и украинская "Мрия" уже отправилась из Польши в Китай. Главное, говорит Дмитрий Антонов, они улетели вовремя, задержки рейса не было.

Заметим, Ан-225 "Мрия" – самый большой и мощный самолет в мире. Он способен перевозить на борту 250 тонн. Воздушное судно представлено только в одном экземпляре. КБ "Антонов" создало его еще в 1980 году.

Ранее сообщалось, что "Антонов" завершил строительство первого образца Ан-178. Согласно заказу Минобороны, компания должна построить три таких самолета.

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