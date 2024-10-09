Что произошло в 123-й бригаде ТРО: последнее смс командира и почему солдаты отказались идти на штурм

Недавно общество всколыхнула новость о том, что комбат 186-го отдельного батальона 123-й отдельной бригады ТРО подполковник Игорь Гриб 2 октября погиб. Однако неофициально распространяется информация о том, что комбат застрелился – якобы после того, как часть его солдат отказалась идти на штурм Угледарского направления.

Об этом сообщил журналист и блогер Владимир Бойко на своей странице в соцсети.

"В Первомайске Николаевской области 4 октября 2024 года попрощались с командиром 186 отдельного батальона 123 отдельной бригады ТрО подполковником Игорем Грибом. 33-летний комбат застрелился 2 октября после того, как его батальон скрылся с позиций под Угледаром", в результате чего.

По факту смерти командира 186-го батальона 123-й бригады терробороны Игоря Гриба начато служебное расследование. Из официальных источников известно только то, что он погиб на Угледарском направлении. Обстоятельства смерти комбата в командовании пока не комментируют. На странице 123 бригады терробороны, в состав которой входил батальон Игоря Гриба, ограничились сухим сообщением.

Военные не верят в самоубийство

Однако собратья Игоря Гриба не верят в самоубийство командира. Об этом идет речь в сюжете корреспондента ТСН.

Другой военный, служивший с Игорем Грибом, согласился анонимно рассказать детали событий, предшествовавших гибели комбата. Батальон вывели из Херсона, бойцы должны были заменить на Угледарском направлении 72-ю механизированную бригаду. Часть солдат, по словам военного, отказалась идти на штурм, и комбат тоже понимал огромные риски.

Кто такой Игорь Гриб

Адский Угледар

Действительно, ситуация в Угледаре была катастрофической. Силы противника превосходили в девять раз. Об этом рассказал новоназначенный комбриг 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев полковник Александр Охрименко в интервью изданию "Главком". 28 сентября Охрименко сменил в должности Героя Украины Ивана Винника, которого, согласно официальному сообщению, назначили на высший пост.

"Нам противостояли 36-я отдельная мотострелковая бригада 29-й армии Вооруженных сил Российской Федерации, 39-я отдельная мотострелковая бригада, 57-я бригада, 91-й отдельный стрелковый полк и другие подразделения. То есть были превосходящие силы противника и в танках и танках машинах пехоты, и в артиллерийских системах, противотанковых средствах, личном составе. В общем, оценить боевые потенциалы, соотношение составляло почти 1:9 в пользу противника. преимущество. Здесь, под Угледаром, было 1:9."

Кто такой Игорь Гриб

Для Игоря Гриба война началась еще в 2014 году. Он участвовал в боях в Иловайске, в обороне Марьинки и Красногоровки. 186-й батальон возглавил в 2021 году. Два года тому назад ему присвоили звание подполковника. В свои 33 он имел посреди подчиненных большой авторитет.

Люди становились на колени

На Николаевщине в Кривом Озере на прощание с командиром вышло чуть ли не все общество, а вдоль дороги люди становились на колени. Кто заменит погибшего в должности комбата 186 батальона, в командовании пока не называют. Дома у Игоря Гриба остались жена и ребенок.

Выход из Угледара

Напомню, что после долгих месяцев обороны Угледара украинские войска покинули город. Все время оборону города героически удерживала 72-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Но русские войска таки подняли свой флаг над развалинами мэрии уничтоженного города. Количество жителей Угледара уменьшилось с 14 тысяч до чуть более сотни. Украинские военные 2 октября подтвердили отступление из города, отметив, что российские силы смогли усилить свои резервы на флангах, что привело к "угрозе оцепления". Уход был осуществлен с целью "сохранения личного состава и техники". И, собственно, одной из главных целей правителя России Владимира Путина является полный захват Донбасса. В этом году Россия постепенно продвигалась на востоке, а потеря Угледара произошла на фоне возвращения президента Украины Владимира Зеленского по переговорам с Джо Байденом, где не были достигнуты ключевые для Киева договоренности. Так об утрате города написало CNN.

Между тем, аналитики отмечают символическое и пропагандистское значение оккупации Угледара. Потерпев тяжелые поражения в боях за город в 2022-23 годах, Россия смогла взять его под контроль, несмотря на тяжелые потери. Однако будет ли это стратегическим преимуществом для россиян? Аналитики института изучения войны говорят обратное.

Союзники до сих пор думают

Ну, а союзники до сих пор ждут и думают, позволить ли Украине бить дальнобойными ракетами по военным складам России, чтобы уберечь жизнь и гражданских украинцев, и военных… Однако в то же время, не боясь никакой эскалации, сбивают ракеты над Израилем.

Напомним, по факту смерти командира 186-го батальона 123-й бригады терробороны Игоря Гриба начато служебное расследование.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ребята на него молились: тайна гибели КОМБАТА ГРИБА и расследование в ТРО

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