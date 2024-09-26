Что разозлило республиканцев?: все о расследовании визита Зеленского и требовании уволить Маркарову

В Республиканской партии обвиняют президента Украины во вмешательстве в президентские выборы США.

Республиканцы потребовали от президента Украины Владимира Зеленского уволить посла в США Оксану Маркарову и заявили о расследовании визита главы государства на оружейный завод в Пенсильвании.

Что разозлило республиканцев – о причинах читайте на ТСН.ua.

Почему Джонсон требует уволить Маркарову?

Спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон обвинил Маркарову в том, что она организовала визит Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании для помощи демократам в президентской избирательной кампании. Поэтому Джонсон в открытом письме президенту Украины потребовал немедленно уволить посла с должности.

В этом письме американский политик напомнил об заверениях со стороны Зеленского о невмешательстве Киева во внутреннюю политику США и отсутствии влияния на мнение граждан США перед выборами президента.

Джонсон не доволен тем, что во время визита Зеленского на оружейный завод в "шатком" штате Пенсильвания присутствовал губернатор от Демократической партии Джош Шапиро, а республиканцев не было. По словам спикера, их якобы "специально не пригласили".

"Очевидно, на этой неделе об этой цели [невмешательство в выборы] забыли, когда посол Маркарова организовала мероприятие, во время которого вы посетили американского производителя оружия", — упрекнул Джонсон Зеленского.

Он также назвал этот визит "частью политической кампании с целью помочь демократам". Спикер сказал, что Республиканская партия потеряла доверие к "способности Маркаровой справедливо и эффективно выполнять дипломатическую работу" в США.

Владимир Зеленский и Оксана Маркарова во время визита на оружейный завод в Пенсильвании / Фото: Офис президента Украины

Кстати, на пресс-конференции Джонсон заявил, что не будет встречаться с Зеленским, который находится с визитом в США, потому что очень занят. Он отметил, что если бы и встретился с президентом, то обсудил бы с ним письмо по поводу Маркаровой.

"Я думаю, это было очень ужасно, и это напрягает отношения между двумя народами в сложное для Украины время", – высказался спикер Палаты представителей.

Расследование визита Зеленского на завод в США

Однако на одних требованиях об увольнении Маркаровой республиканцы не остановились. Так, глава комитета Палаты представителей по надзору и подотчетности Джеймс Комер обвинил администрацию президента Джо Байдена в вероятном злоупотреблении правительственными ресурсами, которые могли позволить Зеленскому путем визита на оборонный завод вмешаться в президентские выборы 2024 года.

Комер подозревает, что поездка президента Украины была профинансирована за деньги американских налогоплательщиков. Американский политик также утверждает, что визит Зеленского якобы способствовал агитации за кандидата в президенты от демократов Камалу Харрис.

Коммер сообщил, что ищет сейчас документы от Белого дома, Минобороны и Министерства юстиции о злоупотреблении правительственными ресурсами.

"Если администрация Байдена — Харрис пыталась использовать иностранного лидера для получения выгоды от президентской кампании вице-президента, это злоупотребление властью и злоупотребление средствами налогоплательщиков", — говорится в заявлении американского политика.

К слову, в свою очередь кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп обвинил Зеленского в "грязных выпадах" в отношении себя.

"Президент Украины находится в нашей стране. Он делает грязные маленькие выпады в сторону вашего любимого президента – меня", – сказал Трамп, но не уточнил, о чем именно идет речь.

Читайте также: